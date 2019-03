Maroko rozmawia z Hiszpanią o deportacji migrantów

Władze Maroka zgodziły się przystąpić do rozmów z rządem Hiszpanii na temat proponowanej przez Madryt deportacji nieletnich obywateli tego afrykańskiego kraju, którzy przybyli nielegalnie i pozostają bez opieki.

Jak poinformowały w czwartek hiszpańskie media, spotkania między rządem Pedro Sancheza i przedstawicielami władz w Rabacie trwają od 26 lutego. Uczestniczyli w nich dotychczas m.in. ambasador Maroka w Madrycie, a także dyrektor marokańskiego urzędu ds. migracji i bezpieczeństwa granic.

Głównym tematem rozmów jest możliwość sukcesywnej deportacji kilkunastu tysięcy obywateli Maroka, którzy dostali się na terytorium Hiszpanii nielegalnie i pozostają bez opieki. Szacuje się, że łącznie może być ich około 11 tys.

Przedstawiciele Maroka, którzy poprosili już MSW w Madrycie o precyzyjne dane dotyczące swoich nieletnich obywateli, negocjują z rządem Sancheza propozycję przedstawioną Rabatowi w listopadzie przez ministra spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaskę. Przewiduje ona powrót młodych Marokańczyków do ojczyzny.

W trakcie dotychczasowych negocjacji rząd Sancheza przedstawił przedstawicielom Rabatu m.in. sytuację marokańskich nieletnich zakwaterowanych w młodzieżowych schroniskach i centrach dla uchodźców. W marcu br. trzy tego typu ośrodki w Katalonii zostały zaatakowane przez uzbrojonych mężczyzn. Napastnicy zranili trzy osoby.

Głównym miejscem pobytu nieletnich nielegalnych migrantów z Maroka jest w Hiszpanii stołeczna aglomeracja. Marokańczycy stanowią tam zdecydowaną większość spośród 4100 nieletnich obcokrajowców, pozostających w ośrodkach nadzorowanych przez lokalne władze.

Pomimo kierowanych do madryckich samorządów przez rząd Sancheza próśb o wsparcie żadna ze stołecznych gmin nie uruchomiła nowego ośrodka opieki dla nieletnich przybyszów. W Pozuelo de Alarcon realizację planu umieszczenia młodocianych migrantów w jednym z mieszkań zablokowała lokalna społeczność.

SzSz PAP

Choć socjalistyczny rząd Hiszpanii obiecał w 2018 r. przekazać wspólnotom autonomicznym 40 mln euro na opiekę nad nieletnimi migrantami, to wsparcie to okazało się ostatecznie symboliczne. Jedynie Madryt otrzymał kwotę 1500 euro, co spotkało się z krytyką samorządowców. Szacują oni dzienny koszt utrzymania nieletniego migranta na 120-150 euro.

PAP SzSz