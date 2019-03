A2 przez Poznań jak droga przez mękę

Z niedzieli na poniedziałek, po ponad dwóch tygodniach robót przygotowawczych, rozpoczną się faktyczne prace przy budowie w obu kierunkach trzeciego pasa na autostradowej obwodnicy Poznania. Zakończenie pierwszego etapu robót przewidziano na grudzień tego roku.

Trzeci pas ruchu zostanie dobudowany na odcinku od węzła Poznań Krzesiny do węzła Poznań Zachód. Pierwszy etap prac ma polegać na poszerzeniu jezdni, a także na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni, wymianie oświetlenia i barier ochronnych. Zakończenie tego zakresu robót przewidziano na grudzień tego roku.

W pierwszej połowie przyszłego roku zostaną rozbudowane i dobudowane nowe ekrany akustyczne oraz zainstalowanych będzie 10 tablic informacyjnych. Inwestycja warta 200 mln zł zostanie ukończona w czerwcu 2020 r. Głównym wykonawcą prac jest wyłonione w publicznym przetargu konsorcjum A2Route Sp. z o.o.

W związku z rozpoczęciem faktycznych prac przy budowie trzeciego pasa autostradowej obwodnicy Poznania, od niedzieli 17 marca od godz. 19.00 nastąpią zmiany w organizacji ruchu.

Jak poinformowała Autostrada Wielkopolska, wyjazd z obwodnicy na węzłach Poznań Komorniki i Poznań Luboń będzie możliwy tylko skrajnymi pasami w obu kierunkach. W kierunku Świecka zostanie wprowadzony zakaz poruszania się pasem szybkim dla samochodów ciężarowych; z uwagi na zawężenie pasa. W kierunku Warszawy zostanie zniesiony zakaz wyprzedzania dla samochodów ciężarowych; z uwagi na relacje z węzłami tylko z pasa szybkiego, czyli skrajnego.

Spółka wskazała, że prace będą się toczyć jednocześnie na odcinkach o długości 8 km. Najpierw od węzła Zachód od węzła Luboń. Następnie prace przeniosą się na odcinek od węzła Luboń do węzła Krzesiny. Pomiędzy węzłem Zachód a Komornikami dobudowane będą pasy na zewnątrz istniejącej drogi, natomiast dalej, w kierunku węzła Krzesiny w tzw. pasie rozdziału. Podczas wszystkich prac cały czas będą utrzymane po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Autostrada Wielkopolska tłumaczyła, że aby utrzymać dostępność dwóch pasów w każdą stronę, zdecydowano o przeniesieniu ruchu na pas awaryjny. Służby ratownicze, w przypadku jakichkolwiek zdarzeń, korzystać będą z terenu placu budowy. Kierowcy kategorycznie nie będą mogli zatem na niego zjeżdżać ani udostępniać miejsca na tzw. korytarz życia.

Podczas prac ograniczona będzie prędkość poruszania się do 70 km/h. Kierowcy powinni szczególnie uważać na znaki informujące o sposobie poruszania się. Jadą na przykład od węzła Zachód lewy pas przeznaczony będzie tylko do tranzytu, bez możliwości zjazdu na węzłach Komorniki i Luboń.

Od marca 2019 do czerwca 2020 obowiązywał będzie zakaz wjazdu na obwodnicę Poznania pomiędzy węzłami Poznań Wschód i Poznań Zachód dla pojazdów ponadnormatywnych, o szerokości większej niż 3 metry.

„Zdajemy sobie sprawę, że najbliższe miesiące będą trudnym czasem dla wszystkich kierowców, ale jeszcze nikt nigdy w Polsce nie podejmował tak dużego wyzwania, jakim jest rozbudowa działającej autostradowej obwodnicy miasta. Dzięki naszemu know-how i innowacyjności planujemy zakończenie prac nawierzchniowych, wymianę barier i oświetlenia, o pół roku wcześniej, niż pierwotnie zakładaliśmy, czyli do końca 2019 roku” - podkreśliła rzeczniczka prasowa spółki Autostrada Wielkopolska SA. Zofia Kwiatkowska.

Jak dodała, „prace drogowe będą realizowane tak, aby ruch odbywał się w miarę możliwości płynnie na dwóch pasach w każdym kierunku. Pozostałe prace związane z rozbudową i budową ekranów akustycznych oraz budową 10 tablic zmiennej treści ukończone zostaną w połowie 2020 roku. Należy pamiętać, że inwestycja będzie realizowana w znacznie szerszym zakresie niż przewiduje to umowa koncesyjna. Dlatego mamy nadzieję, że pogoda ułatwi prace drogowcom, a my ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, by zrobić to jak najlepiej i przede wszystkim zgodnie z planem„. (PAP)

Anna Jowsa (PAP), sek