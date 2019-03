W Londynie o dobrych inwestycjach w Polsce

W samym sercu Londynu, dwa tygodnie przed datą „twardego Brexitu” z inwestorami rynku kapitałowego o sukcesach polskiej gospodarki rozmawiają prezesi i przedstawiciele największych polskich spółek giełdowych z indeksu WIG 30. Tradycyjnie, bo już po raz siódmy, PKO Bank Polski zorganizował we współpracy z warszawskim parkietem Konferencję CEE Capital Markets. I choć Brexit to oddala się, to znów zbliża – z pewnością spotkanie z inwestorami z londyńskiej giełdy pozwala osobiście pokazać i przekazać, że polskie firmy zasługują na uwagę.

Do Londynu Dom Maklerski PKO BP od siedmiu lat zaprasza prezesów i szefów finansowych spółek z indeksu WIG-30, a także tych firm, którymi ewentualnie mogą być zainteresowani londyńscy inwestorzy. Kilka lat temu organizatorzy rozszerzyli model o reprezentację biznesu z innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Co roku w drugiej połowie marca na zaproszenie PKO Banku Polskiego do Londynu przyjeżdżają biznesmeni z naszego regionu i spotykają się z inwestorami.

Podczas organizowanych w ramach CEE Capital Markets spotkań pokazujemy inwestorom zagranicznym silne strony polskiej gospodarki, pokazujemy im, jak należy na nią patrzeć, aby ją dobrze zrozumieć, ale też rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby w Polsce było jeszcze lepiej – mówi prezes PKO BP, Zbigniew Jagiełło. Konferencja w Londynie jest bez wątpienia jedną z najlepszych okazji spotkania z przedstawicielami największych światowych instytucji finansowych. Rosnące zainteresowanie ze strony spółek, inwestorów czy władz publicznych pokazuje, że zyskuje ona miano najbardziej wartościowego i prestiżowego wydarzenia promującego polski rynek kapitałowy. Dowodem na to jest ponad 400 spotkań między przedstawicielami spółek a inwestorami – podkreśla prezes Jagiełło.

Polska jest postrzegana jako bardzo dobre miejsce do inwestowania, ze względu na doskonałe wyniki gospodarcze, dobrą kondycje finansów publicznych i perspektywy rozwoju. W 2018 r. gospodarka pozostała na ścieżce silnego wzrostu, który w całym roku przekroczył 5 proc. i był najwyższy od 2007r. Chociaż Polska jest istotnym ogniwem w globalnych łańcuchach produkcyjnych, dzięki rozmiarowi i doskonałej kondycji rynku wewnętrznego jak na razie udaje się jej uniknąć wyraźnego schłodzenia koniunktury, które w drugiej połowie 2018r. dotknęło znaczącą część globalnej gospodarki, w tym Niemcy.

Jak wyjaśniał gościom konferencji podczas roboczego lunchu Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP, siłą napędową wzrostu polskiego PKB jest popyt wewnętrzny z silną konsumpcją prywatną i znaczącym przyspieszeniem działalności inwestycyjnej. Wzrost aktywności inwestycyjnej odzwierciedla kumulację napływu funduszy unijnych, a także upowszechnianie nowoczesnych technologii, które pozwala podnosić wydajności pracy i zachować konkurencyjność. Ogromna zmiana na polskim rynku pracy (szybki spadek bezrobocia i tendencja wzrostowa płac), której towarzyszą istotne transfery socjalne prowadzi do silnej poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Jej wyrazem są optymistyczne nastroje konsumentów i silny wzrost konsumpcji prywatnej. Pomimo silnego popytu wewnętrznego inflacja pozostaje niska, a gospodarka jest dobrze zrównoważona. Zadłużenie zagraniczne spada, a wyniki sektora finansów publicznych były w 2018 najprawdopodobniej najlepsze w historii. Oznak przegrzania nie widać także na rynku nieruchomości, na którym wzrost cen pozostaje wyraźnie niższy niż w innych krajach regionu.

Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do spotkań przedstawicieli spółek z zarządzającymi funduszami i przedstawicielami największych instytucji finansowych z Londynu. W tym roku w rozmowach biorą udział m.in. przedstawiciele zarządów Alior Bank, Asseco Poland, Banku Pekao SA, CCC, Energi, JSW, KGHM Polska Miedź, LOTOS, Orange Polska, PGE, PGNiG, PKN Orlen, PZU, a także warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

(mac)