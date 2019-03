Polska ma potencjał do budowy aut elektrycznych

Polska ma potencjał technologiczny do budowy silników elektrycznych i baterii, ale brakuje środków finansowych, które pozwolą wdrożyć je do produkcji - ocenił dziekan wydziału elektrycznego Politechniki Warszawskiej prof. Lech M. Grzesiak.

Otwierając dyskusję podczas III edycji „Kongresu pojazdów elektrycznych i infrastruktury energetycznej do ich ładowania, prof. Lech M. Grzesiak zauważył w że kluczowe dla działania elektrycznych samochodach najważniejsze są silnik i baterie.

Chcemy i możemy rozwijać silniki elektryczne, przekształtniki energii i magazyny energii. I to są obszary, w których rzeczywiście możemy zaistnieć. W polskich na uczelniach i ośrodkach badawczych jest wiele projektów i należałoby z tego skorzystać - mówił, zwracając się do zebranych na kongresie przedstawicieli biznesu. - Mamy rozwiązania, które pozwolą na budowanie silników elektrycznych bez wykorzystania pierwiastków ziem rzadkich, które występują tylko w kilku krajach - dodał.

Grzesiak podkreślił też, że „potencjał polskich inżynierów w zakresie eletromobilności jest na najwyższym światowym poziomie, o czym świadczy współpraca polskich naukowców z zachodnimi koncernami motoryzacyjnymi i technologicznymi”.

O znaczeniu elektromobilności - mówił zastępca prezydenta m st. Warszawy Robert Soczyński.

Elektromobilność i wszelkie działania proekologiczne, to rewolucyjna zmiana w podejściu do transportu, my uczestniczymy w tych zmianach, w zakresie transportu miejskiego. Już ponad 50 proc. pasażerów przewozimy pojazdami elektrycznymi jak metro tramwaje i autobusy elektryczne, których flotę poszerzamy. Rozstrzygamy właśnie przetarg na 130 autobusów elektrycznych - powiedział. Dodał, że w Warszawie wyznaczono ponad tysiąc punków, które w których powstaną stacje ładowania, oznacza to, że wkrótce będzie w sumie 2 tys. takich punktów.