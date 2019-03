ARP: Stocznia Gdańsk zacznie produkcję w PSSE

W lipcu ruszy produkcja stoczniowa na rewitalizowanych przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną (PSSE) terenach Wyspy Ostrów w Gdańsku - podała w piątek Agencja Rozwoju Przemysłu. Porozumienie w tej sprawie podpisały PSSE i Balitc Operator.

Jak wskazała Agencja, porozumienie dotyczy warunków dzierżawy aktywów Pomorskiej Strefy i ich ewentualnego nabycia w przyszłości. Jak wyjaśniono, chodzi o dzierżawę płyty montażowej o powierzchni ok. 10 tys. m kw. oraz części nawy „C” Hali nr 33 o powierzchni ok. 3700 m kw.

Stocznia Gdańsk zamierza prowadzić tam produkcję stoczniową oraz wież wiatrowych typu onshore i offshore. W związku z nowymi kontraktami spółka rozszerza produkcję i jej część przenosi na front Wyspy Ostrów na tereny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - czytamy w piątkowym komunikacie.

Spółka Baltic Operator, jak przypomniała Agencja, została powołana przez ARP w maju 2018 roku w ramach Grupy Kapitałowej ARP S.A. Jej zadaniem jest „wsparcie aktywności stoczniowej i pokrewnej (lądowe wieże - onshore i morskie - offshore, konstrukcje stalowe) w ścisłej współpracy ze Stocznią Gdańsk, GSG Towers oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną” - wyjaśniła ARP.

Celem Balic Operator jest zwiększenie możliwości produkcyjnych spółek, w szczególności w obszarze wielkogabarytowych konstrukcji stalowych i dużych jednostek pływających - dodano.

Podpisane porozumienie to realizacja złożonych w zeszłym roku deklaracji i potwierdzenie, że rewitalizacja przebiega zgodnie z planem. To dobra informacja dla kontrahentów Stoczni Gdańsk i GSG Towers - podkreślił wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Andrzej Kensbok.

Wiceszef ARP wskazał, że Stocznia Gdańsk i GSG Towers „zapełniają portfel zamówień”. W styczniu GSG Towers podpisała z norweską spółką Aker Solutions kontrakt na montaż wielkogabarytowych konstrukcji stalowych - wskazała Agencja. W ramach zawartej umowy GSG Towers przygotuje montaż, instalację wyposażenia i przeprowadzi testy funkcjonalności wielkogabarytowych konstrukcji stalowych.

Kolejna umowa została zawarta z jednym z największych producentów turbin dla energetyki wiatrowej - Siemens Gamesa (zamówienie na dostawę 14 kompletnych, lądowych wież wiatrowych o wartości ponad 20 mln zł). W ostatnim czasie Stocznia Gdańsk podpisała również kontrakt z fińską spółką Konecranes, w ramach którego będzie produkować dźwigi przeznaczone na rynki Europy i Ameryki Północnej - wyliczono.

ARP wyjaśniła, że przeprowadzone przez PSSE prace modernizacyjne Hali 33 mają umożliwić budowę w jej wnętrzu jednostek o długości do 90 metrów, szerokości do 16 metrów i bezpośrednie wodowanie ich z doku lub pontonu. W zrewitalizowanym budynku będzie można także produkować wielkogabarytowe konstrukcje stalowe. Z kolei na budowanej obok płycie montażowej o nośności do 20 ton na metr kwadratowy mają powstawać jednostki o długości do 150 metrów z możliwością wodowania przy Nabrzeżu Trawlerowym - wskazano.

Front Wyspy Ostrów to obszar przemysłowy leżący niemal w centrum Gdańska, bezpośrednio graniczący z 550-metrowymi nabrzeżami Kaszubskim i Trawlerowym oraz Stocznią Gdańsk. Prowadzony przez Pomorską Strefę projekt rewitalizacji tych terenów ma na celu przystosowanie ich do nowoczesnej produkcji stoczniowej i pokrewnej w oparciu o najnowsze technologie przemysłowe. Modernizacja terenu ma stworzyć korzystne warunki także dla innych inwestorów.

Szczegółowe warunki i zasady dzierżawy terenów przez Baltic Operator, jak poddała Agencja - zostaną określone w umowie dzierżawy, która ma być zawarta pod koniec maja. Dodano, że Stocznia Gdańsk „jest docelowo zainteresowana dzierżawą lub nabyciem od PSSE również pozostałych aktywów z przeznaczeniem na potrzeby działalności stoczniowej”.

SzSz (PAP)