KGHM: Znamy dane o produkcji miedzi

Produkcja miedzi płatnej w grupie KGHM wyniosła w lutym 2019 r. 53,8 tys. ton, co oznacza wzrost rok do roku o 19 proc. Sprzedaż miedzi w grupie w tym okresie wyniosła 61 tys. ton i była wyższa o 40 proc. niż przed rokiem - poinformował KGHM w komunikacie.

„Produkcja miedzi płatnej wyniosła 53,8 tys. ton, przekraczając poziom zrealizowany w analogicznym okresie 2018 r. o 19 proc. Wzrost dotyczy KGHM Polska Miedź S.A. (głównie w zakresie produkcji z wsadów własnych, w tym z zapasu półfabrykatów) oraz Sierra Gorda (wyższy wolumen przerobionej rudy). Spadek produkcji w KGHM International dotyczył kopalni Robinson i wynikał przede wszystkim z eksploatacji rudy o niższej zawartości Cu” - napisano w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 61 tys. ton i była wyższa o 40 proc. niż przed rokiem. Głównym powodem była wyższa sprzedaż miedzi zrealizowana przez KGHM Polska Miedź oraz kopalnię Sierra Gorda.

Spółka podała, że produkcja srebra płatnego przez grupę KGHM w lutym wyniosła 119,9 ton, czyli wzrosła o 68 proc. rok do roku. Sprzedaż srebra wzrosła o 44 proc. do 123,1 ton.

Produkcja metali szlachetnych (TPM) przez grupę KGHM wyniosła 15,6 tys. uncji, czyli wzrosła rdr o 19 proc. Sprzedaż TPM wyniosła 18,6 tys. uncji, czyli wzrosła o 127 proc. rok do roku.

Produkcja molibdenu wyniosła 1,2 mln funtów i była o 14 proc. niższa niż rok wcześniej. Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,5 mln funtów i była mniejsza o 2 proc. w porównaniu do lutego 2018 roku.

Produkcja miedzi elektrolitycznej w spółce KGHM Polska Miedź była wyższa o 27 proc. rok do roku i wyniosła 44,2 tys. ton, w tym produkcja ze wsadów własnych wzrosła o 19 proc. do 32,4 tys. ton. Wydobycie miedzi w koncentracie KGHM Polska Miedź spadło natomiast o 5 proc. do 31 tys. ton. Sprzedaż miedzi wzrosła o 60 proc. rdr do 50,1 tys. ton.

KGHM Polska Miedź wyprodukował w lutym 118,7 ton srebra metalicznego (wzrost o 69 proc. rdr) i 95,2 ton srebra w koncentracie - o 8 proc. mniej niż przed rokiem. Spółka sprzedała 121,6 ton srebra, o 46 proc. więcej rok do roku.

W KGHM International produkcja miedzi płatnej spadła w lutym o 24 proc. rok do roku do 4,8 tys. ton, a sprzedaż metalu była niższa o 31 proc. i wyniosła 4,5 tys. ton.

W chilijskiej kopalni Sierra Gorda (dane dla 55 proc. udziałów KGHM) produkcja miedzi płatnej wyniosła 4,8 tys. ton (wzrost o 14 proc. rdr). Sprzedaż miedzi wzrosła o 13 proc. do 6,3 tys. ton.

Produkcja srebra Sierra Gorda wzrosła o 14 proc. do 1,2 tony, a sprzedaż wyniosła 1,6 tony, o 6 proc. więcej rok do roku. Produkcja molibdenu spadła o 22 proc. do 1,1 mln funtów, a sprzedaż metalu sięgnęła 1,4 mln funtów i była o 5 proc. niższa niż przed rokiem.

„Po dwóch miesiącach 2019 r. wyniki produkcyjne Grupy Kapitałowej kształtują się powyżej wielkości zrealizowanych w analogicznym okresie 2018 r. i są zgodne z budżetem na ten okres lub przewyższają zaplanowany poziom. Wyjątek stanowi produkcja molibdenu, której spadek w stosunku do 2018 r. wynika z planowanej sekwencji wydobycia w Sierra Gorda, zakładającej eksploatację w obszarach o niższej zawartości Mo” - napisano w komunikacie KGHM.

PAP Biznes/ as/