Początek końca tradycyjnych dysków obrotowych

Obecnie kluczowe dla biznesu jest nie tylko przechowywanie danych, ale przede wszystkim szybki dostęp i przetwarzanie informacji szczególnie w takich branżach jak finansowa czy handel internetowy. Takie możliwości dają macierze All-Flash, które mają już wkrótce zastąpić tradycyjne dyski obrotowe, powiedział podczas Huawei IT Day, Dariusz Dobkowski dyrektor handlowy w Huawei.

W Polsce upowszechnianiu w biznesie tego typu nowoczesnych rozwiązań hamuje przede wszystkim wysoka cena, która co prawda spada, ale nadal jest 2 krotnie wyższa od tradycyjnych dysków. Jak przypomina Dobkowski z Huawei, jeszcze 4 lata temu koszt takiego dysku był 5 krotnie większy od tradycyjnych.

Jednak różnica w wydajności, mniejsze zużycie energii, mniejsza ilość elementów mechanicznych, co zapewnia mniejszą awaryjność sprawi, że tradycyjne dyski w ciągu kilku najbliższych lat odejdą do lamusa – przewiduje Dobkowski.

Plusem takiej pamięci masowej są jej kompaktowe wymiary co sprawia, że firmy będą zmniejszały stopniowo powierzchnię, która jest potrzebna do ulokowania centrum danych. To z kolei pozwoli obniżyć koszty zasilania i chłodzenia.

Potwierdza to Konrad Tutak IT product manager Huawei,który również uważa, że pamięć powinna systematycznie tanieć i już w 2020 r. ponad połowa konwencjonalnych dysków powinna zostać zastąpiona All-Flash

Tutak podkreśla, że to rozwiązanie pozwala także przyspieszyć uruchomienie i działanie aplikacji.

O ile teraz w bankowości internetowej czy sklepach internetowych różne procesy trwają średnio 2-3 minuty, to przy zastosowaniu All-Flash skrócono czas do 10 sekund. To istotna różnica - podkreśla IT product manager Huawei. Tutak dodaje, że te zmiany napędzają obciążenia pracy tzw. workloady.

Dobkowski z Huawei dodał, że rynek pamięci masowej w ub.r wzrósł o 12 proc. dzięki zaawansowanym technologiom.

Jak przewidują eksperci z Huawei w najbliższym czasie zatem należy spodziewać się skokowego zainteresowania biznesu pamięcią All-Flash i jego dynamicznego rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej.