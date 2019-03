PZU: Powołano nowy zarząd

Rada Nadzorcza PZU SA powołała Zarząd spółki, w tym jego prezesa, Pawła Surówkę, na nową kadencję, która potrwa do 31 grudnia 2022 roku - czytamy w komunikacie.

W ramach nowej kadencji swoje funkcje w Zarządzie kontynuować będą obok Pawła Surówki, Małgorzata Sadurska, Tomasz Kulik oraz Maciej Rapkiewicz.

Skład Zarządu został dodatkowo wzmocniony o trzech nowych członków: Elżbietę Hauser-Schoneich i Adama Brzozowskiego, którzy rozpoczną pracę w Zarządzie PZU SA po walnym zgromadzeniu spółki oraz pana Marcina Eckerta, który dołączył do Zarządu z chwilą jego powołania.

Paweł Surówka, prezes PZU SA:

Serdecznie dziękuję Radzie Nadzorczej za okazane zaufanie. Powołanie przez Radę Nadzorczą Zarządu na nową kadencje przyjmuję jako potwierdzenie słuszności kierunku, który obraliśmy ogłaszając strategię #nowePZU oraz docenienie rekordowych wyników spółki. Jestem przekonany, że w gronie osób, które odpowiadały za ten sukces, tj. Małgorzaty Sadurskiej, Tomasza Kulika oraz Macieja Rapkiewicza, będziemy w stanie kontynuować naszą pracę i osiągniemy cele określone w strategii na 2020 rok. Równocześnie niezmiernie cieszy mnie, że do naszego zespołu dołączyli najwyższej klasy menedżerowie, którzy pomogą nam jeszcze lepiej pozycjonować PZU w przyszłości. Elżbieta Hauser-Schoneich wnosi do Zarządu PZU wieloletnie doświadczenie menedżerskie, głębokie zrozumienie sprzedaży na rynku ubezpieczeniowym oraz znajomość innych rynków, a także obszaru sprzedaży „direct”. Adam Brzozowski posiada bogate doświadczenie międzynarodowe zdobyte na rynku azjatyckim – jednym z najbardziej dziś rozwiniętych pod względem digitalizacji produktów, które wnosi do zarządu wraz z wiedzą o ubezpieczeniach i technologii, którą pozyskał wdrażając innowacyjne rozwiązania dla największych światowych ubezpieczycieli. Awans Marcina Eckerta z roli dyrektora na członka Zarządu gwarantuje dalsze wzmacnianie standardów korporacyjnych oraz nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU, jedynego konglomeratu finansowego na polskim rynku. Jego wiedza i doświadczenie umożliwiają sprawne zarządzanie Grupą PZU, we wciąż zmieniającym się otoczeniu prawnym i regulacyjnym.