Na budowę elektrowni atomowej wydano do tej pory 447 mln zł

PGE EJ1 - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - poniosła do końca 2018 r. nakłady finansowe w wysokości 447 mln zł na projekt budowy elektrowni jądrowej - poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel.

Nakłady finansowe (wydatki) PGE EJ 1 sp. z o.o. na Projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej (Program EJ w latach 2009-2018) wyniosły 447 mln zł - napisał Skobel w odpowiedzi na interpelację poselską.

W ramach tej kwoty, nakłady inwestycyjne wyniosły 309 mln zł.

PGE EJ 1 została powołana na początku 2010 r. w celu bezpośredniego przygotowania procesu inwestycyjnego, przeprowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych w celu wskazania lokalizacji przyszłej elektrowni jądrowej oraz uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę elektrowni jądrowej. Docelowo, PGE EJ 1 ma pełnić rolę operatora pierwszej elektrowni jądrowej, wskazał wiceminister.

Prace PGE EJ 1 sp. z o.o. koncentrują się na przeprowadzeniu badań lokalizacyjnych i środowiskowych do momentu przygotowania Raportu z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i Raportu Lokalizacyjnego. Badania środowiskowe i lokalizacyjne prowadzone są na terenie gmin: Krokowa i Gniewino (lokalizacja ‘Żarnowiec’) oraz Choczewo (lokalizacja ‘Lubiatowo-Kopalino’) - czytamy dalej.

Pod koniec ub. roku PGE wyraziła wstępne zainteresowanie nabyciem pozostałych 30 proc. udziałów w spółce zależnej PGE EJ1. Wstępne zainstalowanie zbyciem udziałów tej spółki wyraziły już KGHM Polska Miedź i Tauron Polska Energia.

Grupa PGE wytwarza 43 proc. produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42 proc.) w Polsce oraz 25 proc. ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9 proc. krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40 proc. powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25 proc. klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30 proc. odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Na podst. ISBnews