PGE wydłużyło termin oddania bloku Elektrowni Turów

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała aneks do umowy na zaprojektowanie i budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów - podała spółka. Aneks zwiększa wartość umowy do 3 647 mln zł netto i wydłuża termin oddania bloku do 30 października 2020 r.

W wyniku potrzeb dostosowań technologicznych i zwiększonego zakresu prac, wartość umowy została podwyższona o kwotę 108,5 mln zł netto do kwoty 3 647 mln zł netto, a termin zakończenia robót został wydłużony o 6 miesięcy, tj. do dnia 30 października 2020 r. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie - czytamy w komunikacie.

Wykonawcą bloku jest konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimex S.A. oraz Tecnicas Reunidas SA.

Grupa PGE wytwarza 43 proc. produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42 proc.) w Polsce oraz 25 proc. ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9 proc. krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40 proc. powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25 proc. klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30 proc. odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Na podst. ISBnews