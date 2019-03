We Włoszech zakończył się kongres rodzin

Dziesiątki tysięcy osób uczestniczyły w niedzielę w Marszu Rodzin we włoskiej Weronie, zorganizowanym na koniec trwającego od piątku XIII Światowego Kongresu Rodzin. Impreza obrońców życia i tradycyjnej rodziny odbywała się w klimacie polemik.

Uczestnicy kolorowego marszu, którzy zjechali się z całych Włoch, nieśli różowe i niebieskie balony oraz transparenty z hasłami „Bóg, rodzina, ojczyzna” czy „Tak dla życia, Nie dla aborcji” - informuje AFP.

Wedlug tej agencji, przed pochodem uczestnicy wysłuchali jeszcze kończącego kongres przesłania organizatorów: „Rodzina, fundamentalny filar społeczeństwa, powinna być w centrum polityki władz”.

Dziennik „La Repubblica” na stronie internetowej informuje, że na przodzie pochodu maszerowała delegacja neofaszystowskiego włoskiego ugrupowania Forza Nuova; nie pojawiły się jednak symbole ugrupowania.

W sobotę natomiast w Weronie odbywała się manifestacja przeciw kongresowi, w której udział wzięło 20-30 tys. kobiet z całej Europy. Jak informuje AFP, sprzeciwiają się one tezom propagowanym przez uczestników kongresu, oceniając je jako „wsteczne i dyskryminujące”.

Kongres wywołał podziały także we włoskiej koalicji tworzącej rząd Giuseppe Contego. Premier polecił wycofanie patronatu rządu nad zjazdem, a minister zdrowia Giulia Grillo nazwała kongres „imprezą skrajnej prawicy”, podkreślając, że niektórzy uczestnicy obrad i prelegenci porównywali na przykład homoseksualizm do satanizmu. Jednak nad imprezą został utrzymany patronat ministra do spraw rodziny i osób niepełnosprawnych Lorenzo Fontany.

Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin powiedział niedawno dziennikarzom, że zgadza się z istotą obrad, ale ma zastrzeżenia do ich „trybu”.

Światowy Kongres Rodzin to impreza zainicjowana w 1997 roku przez przewodniczącego powstałej w USA Międzynarodowej Organizacji ds. Rodziny (Iof) Briana Browna. Od roku 2012 kongres co roku gromadzi zwolenników tradycyjnej rodziny.

PAP, MS