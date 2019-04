Terminal LNG będzie miał 7,5 mld m sześc. przepustowości

Przepustowość terminala LNG w Świnoujściu po prowadzonej rozbudowie sięgnie 7,5 mld metrów sześciennych gazu - powiedział w środę pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Gazoport w Świnoujściu funkcjonuje od trzech lat w sposób rutynowy - powiedział Naimski w środę podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poświęconej funkcjonowaniu terminala. Ma możliwą średnią roczną przepustowość na poziomie 5 mld metrów sześciennych gazu w przeliczeniu już na gaz, który wtłaczany jest do krajowego systemu przesyłowego. To jest bardzo istotny element naszej strategii dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski. Jako taki jest komplementarny z innym projektem równoległym, tj. gazociągiem łączącym Norwegię z Polską - dodał.

Rozbudowa terminala w Świnoujściu to inwestycja, która w tej chwili jest już prowadzona. Przepustowość, czyli moc regazyfikacyjna tego rozbudowanego terminala to będzie 7,5 mld metrów sześciennych gazu - powiedział Naimski.