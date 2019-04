PGE Nowa Energia będzie współpracować ze startupami

PGE Nowa Energia - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła umowę z Akceleratorem FundingBox, w ramach której akcelerator wyszukiwać będzie startupy dysponujące interesującymi dla PGE technologiami - podała grupa. Współpraca ma trwać do końca 2020 r.

Celem projektu jest poszukiwanie rozwiązań i technologii rozwijanych przez małe firmy technologiczne i ich praktyczne wykorzystanie w działalności Grupy PGE. Współpraca jest podzielona na rundy i trwać będzie do końca 2020 roku. Obecny nabór startupów zainteresowanych współpracą z PGE rozpoczął się 1 kwietnia 2019 r. - czytamy w komunikacie.

Firmy, które zostaną zakwalifikowane do programu, uzyskają możliwość przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia w Grupie PGE. Wybrane startupy będą mogły uzyskać również wsparcie finansowe na rozwój oferowanego rozwiązania. Operatorem współpracy z FundingBox jest Akcelerator PGE.

Akcelerator FundingBox dysponuje budżetem blisko 16 mln zł na realizację wszystkich zamierzeń projektowych. Z tej sumy do 2 mln zł przeznaczone zostanie na wsparcie finansowe przynajmniej 10 startupów, które będą realizować swoje pilotaże, współpracując z PGE. Firmy te mogą otrzymać również wsparcie doradcze o wartości do 50 tysięcy złotych dla każdej z nich - czytamy dalej.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Na podst. ISBnews