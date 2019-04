Bunt nauczycieli: W Krakowie przełom

W związku z takim, a nie innym, przebiegiem rozmów z rządem w Warszawie postanowiliśmy dzisiaj zakończyć protest głodowy w Krakowie - poinformował dziś szef Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa. Protest okupacyjny potrwa co najmniej do piątku - dodał.

Protest głodowy zakończył się w 11. dniu trwania. Okupacja kuratorium trwa 25. dzień.

Jak poinformował Proksa, „w związku z takim, a nie innym przebiegiem rozmów w Warszawie i przygotowanym wstępnym protokołem negocjacyjnym, postanowiliśmy razem z organizatorami z Sekcji Oświaty Małopolska, że nie ma już powodów, żeby kontynuować najbardziej drastyczny sposób protestu, jakim jest głodówka”.

„Postanowiliśmy dzisiaj zakończyć tę formę protestu” - powiedział.

Przypomniał również, że dalsze negocjacje z rządem będą prowadzone w piątek. W związku z tym - podkreślił - z decyzją o zakończeniu okupacji kuratorium związkowcy wstrzymają się do czasu uzyskania wyników piątkowych rozmów.

Jak poinformowała Katarzyna Niewiadomska-Węgrzyniak, która w okupacji uczestniczy od 11 marca, czyli od samego początku, głodówkę prowadziło w sumie dziewięć osób. Z tego trzy, które rozpoczęły ją 25 marca, zakończyły protest w poniedziałek.

„Kończymy tę najtrudniejszą z form protestu, czyli protest głodowy. Jest to ogromne poświęcenie, wyrzeczenie i niesamowita determinacja ze strony ją prowadzących. To pokazuje, jak jesteśmy my, jako środowisko nauczycieli, bardzo zdeterminowani, aby osiągnąć porozumienie i sukces przed przystąpieniem do strajku. Naszym hasłem było to, żeby na temat dorosłych rozmawiać z dorosłymi, nie bierzemy jako zakładników dzieci” - zaznaczyła Niewiadomska-Węgrzyniak.

Ryszard Proksa poinformował, że w piątek około południa odbędzie się w Warszawie posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Oceni ona efekty negocjacji z rządem i zadecyduje, „jak ma zachować się krajowa sekcja i nauczyciele zrzeszeni w Solidarności, jeśli chodzi o protest”.

Według niego efektem dotychczasowych rozmów z rządem jest spełnienie wszystkich postulatów zgłaszanych przez „S” z wyjątkiem czasu wdrożenia 15 proc. waloryzacji. „My żądamy od stycznia, na razie mamy od września, upieramy się nadal przy tym i to jest jedyny postulat, który nie został jeszcze do końca zrealizowany” - ocenił Proksa.

Pytany o to, czy w piątek zakończy się także okupacja Kuratorium Oświaty w Krakowie, ocenił, że tam przebywający tam nauczyciele z oświatowej Solidarności czekają na wynik rozmów Rady Dialogu Społecznego o sytuacji w oświacie. Zostały one zawieszone do piątku do godz. 8.00 Rząd ma wtedy - jak mówiła wicepremier Beata Szydło - przedstawić nowe propozycje i odnieść się do postulatów strony społecznej.

„Zobaczymy, jaka będzie jutro decyzja. Okupacja trwa. Chcemy postawić kropkę nad i. Będzie dokument, wtedy organizatorzy zadecydują, czy zakończyć protest” - zaznaczył szef oświatowej „S”.

Forum Związków Zawodowych i ZNP przedstawiły nową propozycję: zachowując zasadę 30-procentowego wzrostu wynagrodzenia w roku 2019: 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września.

Nauczycielska „S” domagała się m.in. skrócenia ścieżki awansu zawodowego, zmiany przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli i wzrostu wynagrodzeń: od 2019 r. o 15 proc., a od 2020 r. o kolejne 15 proc.

PAP/ as/