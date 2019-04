58 proc. Polaków uważa, że można kupić dobre używane auto

58 proc. Polaków uważa, że zakup dobrego auta używanego jest trudny, ale możliwy – wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar TNS na zlecenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Jak wynika z badania, doświadczenia Polaków pokazują, że na zakup auta używanego – takiego, które spełni ich wymagania i będzie sprawne technicznie – muszą poświęcić dużo czasu. Aż 43 proc. badanych przyznała, że na poszukiwanie samochodu poświęcili od 1 do nawet 3 miesięcy.

Wskazania ankietowanych pokazały także, że aż ponad 70 proc. szuka samochodów godnych zaufania, a więc pochodzących z wiarygodnego źródła, ze znaną i potwierdzoną historią eksploatacji oraz przebiegiem. Ankietowani najchętniej kupiliby samochód używany wśród znajomych (40 proc. odpowiedzi), traktując ten sposób jako najbardziej godny zaufania. Na drugim miejscu (31 proc. wskazań) znalazły się punkty, w których oferowane są auta używane, zlokalizowane przy salonach sprzedaży nowych samochodów.

W 2018 roku ponad 70 proc. nowych samochodów kupionych w polskich salonach zostało zarejestrowanych na firmy. Oznacza to, że Polacy kupują na swoje prywatne potrzeby głównie auta używane. Z danych wynika także, że w ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce ponad 1,6 mln samochodów używanych. Liczba ta uwzględnia zarówno samochody sprowadzane i rejestrowane w kraju po raz pierwszy, jak i auta używane zmieniające właściciela (przerejestrowywane) w naszym kraju. Trendem, który utrzymuje się już od kilku lat jest duży i rosnący odsetek samochodów sprowadzanych na rynku wtórnym. W ubiegłym roku zza granicy do Polski trafiło ponad 1 mln aut, z czego ponad połowa pochodziła z Niemiec. Tym samym, import samochodów używanych był większy o 7 proc. wobec 2017 roku. Jednocześnie, według Związku Dealerów Samochodowych, nawet 85 proc. sprowadzanych pojazdów ma cofnięty licznik.

Polacy zapytani o trudności jakie napotykają w trakcie szukania auta używanego, w pierwszej kolejności wymieniają zły stan techniczny (55 proc.), brak zaufania do sprzedającego (42 proc.) oraz nieznaną lub niewiarygodną historię eksploatacji (41 proc.). Obawy, jakie mają Polacy, są często odzwierciedleniem nieprzyjemnych doświadczeń, które mają za sobą w związku z kupnem takiego auta. Jednocześnie, aż 82 proc. badanych podkreśla, że w przypadku zakupu samochodu używanego, najważniejszy jest dla nich w pełni udokumentowany stan techniczny (82 proc.) oraz w pełni udokumentowany przebieg samochodu (80 proc.).

Zapytani o budżet jaki przeznaczają na zakup auta używanego są podzieleni w swoich deklaracjach. 29 proc. ankietowanych poszukuje na rynku wtórnym samochodu o wartości nie przekraczającej 10 tys. 35 proc. badanych skupia się na autach używanych, za które trzeba zapłacić kwotę pomiędzy 10 a 20 tys. zł. 1/3 osób (33 proc.), przeznacza na ten cel wyższą sumę - dla nich zakup dobrego i sprawdzonego auta używanego to wydatek pomiędzy 20 a 50 tys. zł. Tylko 3 proc. Polaków staje się właścicielami samochodów z rynku wtórnego o wartości powyżej 50 tys. zł.

Jak pokazały wyniki badania, aż 46 proc. Polaków przyznaje, że jeśli będą kupować kolejne auto, to będzie to nadal samochód używany. W tej grupie badanych, aż 47 proc. podkreśla, że samochody używane mogą być bardzo dobre, trzeba tylko wiedzieć gdzie i jak ich szukać. Jednocześnie, 8 proc. badanych zadeklarowało, że przy następnym zakupie samochodu na pewno nie wezmą pod uwagę auta używanego, tylko zdecydują się na zakup nowego. Wynika to przede wszystkim ze złych doświadczeń, które mieli w trakcie kupna samochodu na rynku wtórnym.