Trzeba wzmocnić programy rynku pracy

W piątkowym regionalnym raporcie Banku Światowego na temat sytuacji gospodarczej w Europie i Azji Środkowej, Carlos Pinerua, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie, zaznaczył, że „Polska gospodarka nadal rozwija się w tempie znacznie przewyższającym średnią unijną”.

W komunikacie napisano także, że na spodziewane spowolnienie w Polsce (w 2019 r. wzrost PKB Polski ma wynieść 4,0 proc., w 2020 r. 3,6 procent, a w 2021 r. 3,3 procent) wpływ będzie miała osłabiająca się koniunktura na świecie oraz w strefie euro (a to największy partner handlowy Polski, a także trudności ze znalezieniem pracowników.

Kamil Orzeł, członek zarządu Fundacji Republikańskiej zwraca uwagę, że jednym z sposobów rozwiązywania problemów rynku pracy jest właściwie zaprojektowana polityka migracyjna. Fundacja w wydanym w zeszłym roku raporcie „Polski model gościnności” wskazuje na najważniejsze rozwiązania dotyczące imigracji.

Pracodawcom, w pierwszej kolejności chodziłoby o uproszenie procedur, które pozwałaby na łatwiejsze zatrudniani cudzoziemców. Zwłaszcza mniejsze przedsiębiorstwa mają już dziś ogromne problemy ze znajdowaniu pracowników i narzekają na skomplikowane procedury – chodzi zarówno o pracowników niskoopłacanych, jak i o zawody specjalistyczne – mówi Kamil Orzeł.

Dziś ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców obowiązują w stosunku do obywateli 6 państw: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Armenii.

Być może dobrym rozwiązaniem byłoby rozszerzenie tych ułatwień także wobec innych krajów.

Polska ma znakomite doświadczenie w przyjmowaniu grupy migracyjnej jaka są Wietnamczycy, którzy się u nas asymilują, pracują i poprzez to zwiększają dochody państwa – dodaje Kamil Orzeł. – Musimy także przemyśleć, czy nie należy wprowadzić dodatkowych instrumentów rynku pracy, które będą w przyszłości zapobiegać wyjazdom Ukraińców do Niemiec. Pracodawcy tracą na tym, że pracownicy z Ukrainy szkolą się u nas, a następnie jadą pracować do innych krajów – mówi przedstawiciel Fundacji Republikańskiej.

I dodaje, że ogromnym potencjałem pozostaje wykorzystanie osób starszych na rynku pracy, zwłaszcza w kontekście rosnących potrzeb tzw. silver economy.

Problemy demograficzne, również w kontekście rynku pracy pozostają jedną z pierwszoplanowych kwestii do rozwiązania na poziomie państwa – zauważa.

W ostatnim raporcie Banku Światowego czytamy również, że: niska stopa bezrobocia i dynamicznie rosnące wynagrodzenia napędzają konsumpcję prywatną, rosną też inwestycje, a w 2018 r. deficyt budżetowy był rekordowo niski. Bank spodziewa się jednak, że sytuacja fiskalna Polski może się w najbliższym czasie pogorszyć ze względu na nowe wydatki socjalne państwa.