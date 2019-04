Skrót informacji ze spółek giełdowych

BoomBit planuje pozyskać z emisji akcji serii C ok. 46,2 mln zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Ofertą objętych jest do 1,3 mln nowych akcji serii C oraz do 1,52 mln akcji serii B, oferowanych przez obecnych akcjonariuszy. Zarząd chce rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 40-80 proc. skonsolidowanego zysku netto, począwszy od zysku za 2019 rok.