W Polsce przybywa firm jednoosobowych

W Polsce przybywa średnio 916 jednoosobowych firm dziennie, to o 130 nowych pomysłów na biznes więcej niż 5 lat temu - wynika z przedstawionego we wtorek badania „Indeks Przedsiębiorczości Tax Care 2019”. Dodano, że odsetek osób zmuszanych do samozatrudnienia jest znikomy.

Z podsumowania danych REGON za drugą połowę 2018 r. wynika, że w Polsce miejsce jednej zamkniętej mikrofirmy zajmują dwie nowo otwarte. Ten stosunek nigdy w publikowanej elektronicznie od 2012 r. historii rejestru REGON nie był tak wysoki - podkreślili autorzy indeksu.

Jak zaznaczono, w okresie styczeń luty 2019 r. w Polsce przybywało średnio 916 jednoosobowych firm dziennie, a rok wcześniej w tym samym czasie - 905.

To o 130 -150 nowych pomysłów na biznes więcej niż 5 czy nawet 2 lata temu - wskazano.

Na niższym niż w latach poprzednich poziomie utrzymuje się też liczba wyrejestrowanych z rejestru REGON jednoosobowych działalności gospodarczych. „W lutym br. wyniosła jedynie 13,2 tys.” - wskazano w badaniu.

Prezes Tax Care Adam Głos konentując najnowszy indeks przedsiębiorczości, który mierzy poziom satysfakcji z pracy najdrobniejszych przedsiębiorców i pracowników etatowych oraz bada chęć zakładania własnej firmy, wskazał, że satysfakcja z pracy mikroprzedsiębiorców jest dwa razy wyższa niż pracowników etatowych.

Jak zaznaczył prezentujący wyniki indeksu Marek Sikorski z Tax Care, zadowolenie z pracy odczuwa „co czwarty etatowiec”; w przypadku właścicieli jednoosobowych firm to 55 proc. przedsiębiorców, a samozatrudnionych - 67 proc.

Własna firma przynosi też dwa razy większą satysfakcję, która nie wynika wyłącznie z zarobków.

Zarobki jako jeden z trzech najbardziej lubianych aspektów swojej pracy wymieniło 36 proc. pracowników etatowych i zaledwie 16 proc. samozatrudnionych. W ich przypadku zarobki były dopiero na 4. miejscu - wskazano.

Dodano, że osoby prowadzące działalność gospodarczą najbardziej doceniają w swojej pracy: wyzwania (36 proc.), relacje z ludźmi (32 proc.), komfort pracy (26 proc.).

Natomiast aż 45 proc. badanych pracowników etatowych zdecydowanie na pierwszym miejscu stawia warunki pracy. Lubi swoją pracę za zarobki, unormowany czas pracy, możliwość wykonywania wyuczonego zawodu i możliwość pracy zdalnej - wyliczył Sikorski.

Prezes Głos zwrócił uwagę, że „wbrew panującym poglądom” odsetek osób „przymuszanych do samozatrudnienia jest zaskakująco niski”. Jak podano, siedmiu na 10 samozatrudnionych nigdy nie spotkało się z namową przejścia na działalność ze strony pracodawcy lub potencjalnego pracodawcy. Dwóch na 10 spotkało się jedynie z taką sugestią, a tylko jeden na 10 otrzymało od pracodawcy „propozycję nie do odrzucenia”.

Jak podkreślił Sikorski, odsetek „zmuszanych do przejścia na działalność gospodarczą wśród pracowników etatowych jest jeszcze niższy niż u samozatrudnionych”. Z namową przejścia na działalność ze strony pracodawcy nigdy nie spotkało się 88 proc. etatowców, dla 7 proc. pracowników etatowych była to „jedynie sugestia”, a 5 proc. - usłyszało taką propozycję.

Z badania wynika, że 95 proc. mikroprzedsiębiorców zakłada w najbliższych 12 miesiącach rozwijanie firmy lub utrzymanie jej na obecnym poziomie, a ograniczenie działalności lub likwidację deklaruje niespełna 4 proc. badanych. Na rozwój częściej nastawieni są przedsiębiorcy młodsi (35 proc. ludzi w wieku do 45 lat) i osoby z wyższym wykształceniem (36 proc.). Grupą najmniej usatysfakcjonowaną z pracy oraz najrzadziej planującą rozwój firmy są prowadzący działalność w małych miasteczkach (poniżej 50 tys. mieszkańców).

Badanie „Indeks Przedsiębiorczości Tax Care 2019” przeprowadzono metodą CATI w marcu 2019 r. na próbie 850 pracujących. W składzie próby uwzględniono 550 osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz 300 pracujących na umowie o pracę.

Na podst. PAP