Rząd zaprasza na rozmowy o 15-ej

Przedstawiciele rządu będą czekali we wtorek o godz. 15 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie na reprezentantów oświatowych związków zawodowych - poinformowała wicepremier Beata Szydło.

„W tej chwili priorytetem dla rządu są egzaminy młodzieży. Jesteśmy otwarci na to, by prowadzić rozmowy dalej. Zrobimy wszystko, by te egzaminy przebiegły spokojnie, żeby młodzi ludzie mogli jutro je napisać. Będziemy chcieli przekonać stronę związkową - dwie pozostałe centrale związkowe, czyli ZNP i FZZ, by przystąpiły do porozumienia, które zostało już podpisane w niedzielę przez Solidarność” - powiedziała wicepremier.

„Będziemy dzisiaj czekać o godz. 15.00 na przedstawicieli naszych partnerów społecznych, na przedstawicieli związków zawodowych w centrum +Dialogu+, żeby spotkać się i porozmawiać” - przekazała wicepremier.

