Lotnisko Chopina bije kolejne rekordy

W pierwszym kwartale 2019 roku warszawskie lotnisko obsłużyło blisko 3,7 mln pasażerów, z czego w ruchu międzynarodowym podróżowało aż 3,3 mln osób. Lotnisko Chopina odprawiło ok. 1,2 mln osób w ruchu transferowym, co stanowi wzrost o prawie 20 proc. rok do roku - poinformował w komunikacie port. Jak dodano, pierwszy kwartał roku 2019 to o 8 proc. więcej podróżnych w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2018.