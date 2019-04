Cisco ponownie najlepszym miejscem do pracy w Polsce

Polski oddział firmy Cisco zajął pierwsze miejsce w ranking Great Place to Work 2019, w kategorii firm zatrudniających więcej niż 500 osób. Jak wynika z badania Great Place To Work, Cisco jest najlepszym miejscem pracy w Polsce. Firma znalazła się na pierwszym miejscu drugi rok z rzędu

Największy wpływ na pozycję Cisco miały opinie pracowników, którzy stwierdzili, że firma jest zarządzana w sposób etyczny i sprawiedliwy, a każdy pracownik traktowany równo niezależnie od stanowiska jakie zajmuje. Menedżerowie wspierają swoje zespoły, są opiekuńczy, a dostęp do nich nie jest ograniczony, gdyż firma nie tworzy sztucznych barier. Ponadto osoby zatrudnione w Cisco twierdzą, że organizacja stworzyła najlepsze środowisko pracy, w którym ludzie czują się swobodnie i mogą realizować swoje cele zawodowe. Nagrodę Great Place to Work 9 kwietnia w Warszawie odebrał Ramon Tancinco, szef oddziału Cisco w Krakowie.

Cisco Polska posiada dwa oddziały, zatrudniające łącznie prawie 2000 osób: biuro odpowiedzialne za sprzedaż w Warszawie i centrum w Krakowie, w której specjaliści firmy zajmują się usługami z zakresu monitoringu sieci, cyberbezpieczeństwa i obsługi klienta. Cisco Global Services Center w Krakowie to obecnie największe centrum zaawansowanych usług technicznych i biznesowych Cisco w Europie. W stolicy małopolski znajduje się również jedno z trzech, po Stanach Zjednoczonych i Japonii, Cisco Security Operations Center (SOC). Firma jest także aktywna na płaszczyźnie społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat realizuje program Cisco Networking Academy mający na celu podniesienie poziomu edukacji informatycznej oraz umożliwienie uczniom i studentom rozwoju kariery zawodowej w branży IT, co w związku z dynamicznym rozwojem technologii bezpośrednio przekłada się na konkurencyjność polskiej gospodarki.

Jesteśmy niezwykle dumni, że Cisco Polska drugi rok z rzędu zajęło pierwsze miejsce w rankingu Great Place To Work! To wyróżnienie jest dla nas szczególnie ważne i wartościowe, ponieważ o jego przyznaniu decydują pracownicy. Traktujemy tę nagrodę jako impuls do jeszcze bardziej uważnego wsłuchania się w głos naszego zespołu, aby praca w Cisco była jeszcze przyjemniejsza. Razem bierzemy udział w rozwoju usług internetowych, które stanowią motor napędowy współczesnej gospodarki – powiedział Ramon Tancinco, Dyrektor Cisco Kraków.

mw