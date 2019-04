Poczta Polska idzie ku elektromobilności

Poczta Polska i Energa podpisały w czwartek list intencyjny w sprawie budowy do 20 stacji ładowania aut elektrycznych, które jesienią dołączą do floty pojazdów pocztowych. Poczta nie wyklucza, że w przyszłości stacje ładowania będą udostępniane klientom firmy.

„Dzięki podpisaniu listu intencyjnego z Energą nasza spółka zyskuje poważnego partnera, z którym będziemy mogli rozwijać elekromobilność” - powiedział w czwartek wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek.

„Spółka Energa pomoże nam w zapewnieniu infrastruktury do aut o napędzie elektrycznym wraz z niezbędnymi do ich ładowania urządzeniami oraz systemem zarządzającym” - dodał.

Paweł Przychodzeń z zarządu Poczty Polskiej nie wykluczył, że w przyszłości należące do firmy stacje ładowania mogą być udostępnione klientom Poczty. Podkreślił, że działania obu firm wpisują się w rządowy Plan rozwoju elektromobilności w Polsce, realizowany w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Wiceprezes zarządu Energi Obrót Dariusz Chrzanowski podkreslił, że ”kooperacja z tak dużą firmą jak Poczta Polska, o ogólnopolskim zasięgu, jest szansą na wdrożenie rozwiązań w obszarze e-mobility korzystnych dla obydwu firm oraz dla klientów„.

Wskazał, że do końca tego roku Grupa Energa będzie miała łącznie 54 stacje, a do 2022 roku - co najmniej 100.

„Będą one ulokowane m.in. przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz w większości dużych miast leżących na terenie działalności Grupy. Część spośród nich będzie stacjami szybkiego ładowania, umożliwiającymi naładowanie pojazdu do poziomu 80 proc. w ciągu 30 minut” - wyjaśnił.

Chrzanowski przypomniał, że Grupa Energa już w 2013 roku rozpoczęła realizację projektu „eMobility”; zainstalowano pilotażową infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych, testowano flotę pojazdów elektrycznych oraz prowadzono testy systemów IT, zarządzających terminalami ładowania i flotą samochodów elektrycznych.

W ubiegłym roku Poczta Polska przeprowadziła największe w Polsce testy dostawczych pojazdów elektrycznych do 3,5 tony o ładowności do 800 kg. Był to „poligon doświadczalny” dla kierowców i pracowników obsługi technicznej oraz producentów. Przetestowano dziewięć marek samochodów oraz pięć rodzajów stacji ładowania. Obecnie prowadzone są testy pojazdów elektrycznych o ładowności powyżej 800 kg. Auta pięciu producentów są używane w codziennej pracy przez pocztowców w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Zabrzu, Krakowie i Pruszczu Gdańskim. Jednocześnie testowane są stacje ładowania czterech firm.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku, zatrudniającym ponad 80 tys. pracowników. Ma ponad 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów - gospodarstwom domowym i przedsiębiorcom.

Longina Grzegórska-Szpyt (PAP), sek