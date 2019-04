KUKE ubezpieczyła biznes wart prawie 49 mld zł

Łączna wartość obrotu ubezpieczonego przez KUKE i udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych wyniosła w 2018 roku rekordowe 48,9 mld zł i była o 19,9 proc. wyższa niż rok wcześniej - podało KUKE. Agencje ubezpieczeń kredytów eksportowych zrzeszone w Unii Berneńskiej (w tym KUKE) w 2018 roku ubezpieczyły transakcje handlowe i inwestycje na kwotę 2,48 bln USD, co oznacza wzrost o 7 proc. r/r.

Unia Berneńska poinformowała, że agencje ubezpieczeń kredytów eksportowych w niej zrzeszone w 2018 roku ubezpieczyły transakcje handlowe i inwestycje na kwotę 2,48 bln USD. To aż 13 proc. światowych obrotów handlowych. Z tej kwoty 2,37 bln USD przypada na ubezpieczenie kredytu kupieckiego; 193 mld USD na ubezpieczenie średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych, a 46 mld USD na ubezpieczenie inwestycji zagranicznych przed ryzykiem politycznym związanym m.in. z konfliktami zbrojnymi, wywłaszczeniem czy ograniczeniem wymienialności waluty - czytamy w komunikacie KUKE.

W KUKE łączna wartość ubezpieczonego obrotu i udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych wyniosła w 2018 roku rekordowe 48,9 mld zł i była o 19,9 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Wolumen objętych ochroną krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych wyniósł 45,8 mld zł (wzrost o 19 proc. w skali roku), a wartość ubezpieczeń średnio- i długoterminowych sięgnęła 2,1 mld zł (wzrost o 58 proc.) - czytamy dalej. Z zebranych przez Unię Berneńską danych wynika, że z roku na rok zwiększa się rola ubezpieczeń w międzynarodowym handlu i inwestycjach zagranicznych. To - jak w przypadku Polski - gdzie biznes KUKE rośnie dużo szybciej niż średnio na świecie, efekt większej świadomości przedsiębiorców co do konieczności stosowania różnych instrumentów zabezpieczających obrót handlowy. Ale niestety to również konsekwencja stanu globalnej gospodarki, większej niepewności politycznej, zmienności na rynkach, obserwowanego spowolnienia wzrostu. Polskie firmy są w przeważającej mierze uzależnione od koniunktury w krajach Unii Europejskiej, gdzie trafia 80 proc. naszego eksportu, a jednocześnie perspektywy pozostają mocno zamglone. Zadaniem KUKE jest przeprowadzić polskie przedsiębiorstwa przez ten okres niepewności u naszych głównych partnerów, a jednocześnie podpowiadać i wspierać w ekspansji na te rynki, gdzie szanse wzrostu są bardziej obiecujące i marże cały czas wysokie - powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak, cytowany w komunikacie.

Najszybszy wzrost ubezpieczanego handlu i inwestycji zanotowano w Afryce, co również może być wskazówką dla polskich firm co do kierunku ekspansji. Europa Środkowa i Południowa oraz Azja Południowowschodnia odpowiadały w 2018 roku za 20 proc. nowego biznesu pokrytego ubezpieczeniem i gwarancjami, Europa Zachodnia to 27 proc., Stany Zjednoczone - 11 proc., a Azja Wschodnia 10 proc., podano w materiale.

Wypłacone przez instytucje skupione w Unii Berneńskiej odszkodowania wyniosły w ubiegłym roku 6,4 mld USD, rosnąc o 3 proc. r/r. To jednocześnie o 17 proc. więcej niż kwota odszkodowań z 2009 roku, gdy globalna gospodarka przeżywała najtrudniejsze chwile wywołane załamaniem systemu finansowego rok wcześniej. Unia Berneńska zwraca uwagę, że ponownie zaczyna rosnąć udział odszkodowań wywołanych czynnikami politycznymi, stanowiąc już 32 proc. całości, po podwojeniu się ich kwoty wobec 2017 roku. Jeszcze w 2016 roku ich odsetek wynosił zaledwie 9 proc.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.

