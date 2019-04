PZU TFI złożyło wniosek o rejestrację w ewidencji PPK

TFI PZU wystąpiło do Polskiego Funduszu Rozwoju o wpis do ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - poinformowała w piątek na stronie Grupa PZU.

PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, został kilka dni temu wpisany do sądowego rejestru funduszy inwestycyjnych. Obejmuje osiem subfunduszy tzw. zdefiniowanej daty, które dostosowują inwestycje do wieku oszczędzającego.

Chcemy zaoferować pracodawcom kompleksową pomoc przy zawieraniu umów o prowadzenie i zarządzanie PPK, przy ich wdrażaniu i prowadzeniu na co dzień, a pracownikom bezpieczeństwo oszczędności i ich pomnażanie. Czekamy na wpis do ewidencji prowadzonej przez PFR, by móc przedstawić kompleksową ofertę - dodał Żółtek.