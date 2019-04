Certyfikat „Odpowiedzialni w Biznesie” dla Kasy Stefczyka

Podczas tegorocznego VI FORUM ERIF Kasa Stefczyka odebrała prestiżowy certyfikat „Odpowiedzialni w Biznesie”, który przyznaje ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. przedsiębiorstwom i instytucjom aktywnie wspierających budowanie wiarygodności i odpowiedzialności pomiędzy uczestnikami rynku.

Certyfikat „Odpowiedzialni w Biznesie” przyznawany jest podmiotom, które mając na uwadze bezpieczeństwo i wiarygodność w relacjach biznesowych, efektywnie i systematycznie wykorzystują źródła danych zewnętrznych w stosowanych procesach oceny ryzyka i zarządzania wierzytelnościami, a także aktywnie przyczyniają się do rozwoju dojrzałego rynku wymiany informacji gospodarczej. ERIF BIG przyznając Kasie Stefczyka Certyfikat „Odpowiedzialni w Biznesie” potwierdza, że Kasa podchodzi do świadczenia usług w sposób odpowiedzialny, z dbałością o bezpieczeństwo biznesowe.

– Przyznanie certyfikatu i statuetki „Odpowiedzialni w Biznesie” jest docenieniem Kasy Stefczyka za priorytetowe podejście do bezpieczeństwa świadczonych usług – mówi Mirosław Dembiński, wiceprezes Kasy Stefczyka. – Od ponad ćwierć wieku analizujemy najnowsze trendy, staramy się czerpać z nich to, co najlepsze i dostosowywać do oczekiwań naszych klientów. Mogą więc oni korzystać z wciąż unowocześnianych usług, dostosowanych się do warunków panujących na rynku. Z drugiej strony tyle samo wysiłku wkładamy w to, by nasza oferta spełniała najwyższe standardy bezpieczeństwa i cieszyła się zaufaniem naszych klientów. Cieszy więc nie tylko to zaufanie osób korzystających z naszych usług, ale także instytucji, z którymi współpracujemy. Dlatego tak ważny jest ten certyfikat przyznany przez ERIF BIG – wyjaśnia Mirosław Dembiński.

Certyfikat „Odpowiedzialni w Biznesie” jest potwierdzeniem, że instytucja, która się nim legitymuje, jest godna zaufania, dba o bezpieczeństwo zawieranych ze swoimi klientami umów i transakcji, kieruje się dobrem zarówno klienta, jak i własnego przedsiębiorstwa, podchodzi do świadczenia usług w sposób odpowiedzialny.