Świat tonie we łzach patrząc na tragedię Notre Dame

Płonie paryska katedra Notre Dame. Trwa akcja gaśnicza. Niestety runęła już iglica świątyni. Najbliższa godzina będzie decydująca dla możliwości opanowania pożaru - powiedział rzecznik katedry Notre Dame w Paryżu. Wcześniej podano, że nie można użyć do gaszenia budowli wody zrzucanej z samolotu

W katedrze Notre Dame znajduje się jeden z najważniejszych chrześcijańskich symboli męczeństwa Jezusa Chrystusa. Chodzi o relikwie korony cierniowej. Mają kształt obręczy o średnicy około 21 cm i mają formę splecionych uschniętych gałązek. Relikwie udało się uratować. W wyniku pożaru doszło do zawalenia się dachu i iglicy katedry. Wraz z dachem do wnętrza katedry runęły kamienne sklepienia nawy głównej i naw bocznych. Stopieniu i rozpadowi uległy witraże.

Notre Dame / autor: PAP/EPA

https://pbs.twimg.com/media/D4OMnP3WsAAOIcB.jpg

Pożar wybuchł przed godziną 19. Zastępca mera Paryża Emmanuel Gregoire powiedział, że pożar spowodował w katedrze Notre Dame „kolosalne szkody”. Podejmowane są próby ratowania dzieł sztuki i innych bezcennych przedmiotów zgromadzonych wewnątrz.

Notre Dame / autor: PAP/EPA

Na wyspę Ile de la Cite, gdzie trwa pożar słynnej paryskiej katedry Notre Dame, przybył prezydent Francji Emmanuel Macron razem z premierem Edouardem Philippe’em.

Katedrę Notre Dame odbudujmy wszyscy razem jako Europejczycy - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do pożaru średniowiecznej katedry Notre Dame w Paryżu. - Polska wie, co to znaczy utracone dziedzictwo zniszczone w pożodze - dodał premier. Podkreślił jednocześnie, że Notre Dame to wspaniały symbol Paryża, jak i „naszej” Europy.