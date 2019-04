Firmy upadają przez długi kontrahentów

Co szesnastemu przedsiębiorstwu w 2018 r. groziła upadłość z powodu opóźnień lub braku płatności od kontrahentów, wynika z badania wykonanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Wśród firm usługowych na takie ryzyko była narażona nawet co dziewiąta.

W pierwszych trzech miesiącach 2019 r. sądy gospodarcze ogłosiły 222 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw, o 10 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - wynika z danych zebranych przez wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska. Największa liczba bankructw i restrukturyzacji, przy niemal 50-proc. wzroście, przypadła na handel - 70 firm. Z kolei w największym stopniu, bo z 7 do 12, przybyło firm z problemami w transporcie. W budownictwie odnotowano liczbę upadłości zbliżoną do tej sprzed roku - 36 firm, wobec 35 w pierwszych trzech miesiącach 2018 r. Całkiem nieźle wiedzie się sektorowi produkcyjnemu, gdzie niemal we wszystkich gałęziach produkcji znacząco spadła liczba upadłości i restrukturyzacji firm. Z tego trendu wyłamała się jednak produkcja artykułów spożywczych oraz mebli - czytamy w komunikacie.