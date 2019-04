Rząd przyjął projekt ws. programu 500 plus

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej rozszerzenia programu „Rodzina 500 plus” na pierwsze dziecko - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 lipca. Program w nowej odsłonie obejmie 6,8 mln dzieci.

Przeszliśmy rewolucję, pozytywną rewolucję prorodzinną, pozytywną rewolucję prorozwojową, rewolucje gospodarczą. Ona powoduje, że dzisiaj mamy jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych przy zrównoważeniu czynników makroekonomicznych - mówił premier na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Podkreślił, że program „Rodzina 500 plus” ma koncentrować się na skutkach długo-, średnio- i krótkookresowych. Wskazał, że jednym z podstawowych czynników osłabiających wzrost gospodarczych jest „osłabienie demografii”.

A więc w tym długim horyzoncie czasowym: 10, 20, 30 lat, program 500 plus, program, który ma służyć dzietności, ma służyć temu, żeby poprawić demografię Polski, żeby była młodzież, która będzie potem pracowała i na nasze emerytury, i na rozwój gospodarczy całego kraju. To po to tworzymy ten program - dla długofalowego rozwoju Polski - powiedział.

Dodał, że skutki programu będą widoczne także w perspektywie kilku, kilkunastu lat. Wskazał, że rodziny korzystające już ze świadczenia 500 plus więcej inwestują m.in. w zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy wakacyjne i w sport.

Krótka perspektywa - jak mówił premier - bezpośrednio wpływająca na najbliższe kwartały, jeden, dwa lata, to przełożenie na fazę cyklu koniunkturalnego . Jesteśmy w fazie pewnego spowolnienia. Wtedy klasyczną odpowiedzią jest odpowiedź fiskalna. Odpowiedzialny rząd robi to, na co ma wpływ, w tym przypadku wykonujemy impuls fiskalny, dokonujemy zmiany w wydatkach, która przełoży się również na wygładzenie cyklu koniunkturalnego - dodał.

Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że program 500 plus był „przełomem polskiej polityki społecznej, który położył znakomite fundamenty pod kompleksową politykę rodzinną, jakiej w Polsce nie znano”.

Rafalska wskazała, że program realizuje trzy podstawowe cele.

Po pierwsze - poprawa dzietności, po drugie - redukcja ubóstwa, w tym likwidacja ubóstwa dzieci, i po trzecie - inwestycja w kapitał ludzki - powiedziała minister.

Wskazała, że do tej pory ze świadczenia korzystało 53 proc. polskich dzieci do 18 lat.

Po zmianach liczba ta wzrośnie do 6 mln 800 tys. dzieci. Największy wzrost nastąpi wśród jedynaków, których do tej pory było niemalże pół miliona, w tej chwili liczba ta wzrośnie o 2 mln - powiedziała szefowa MRPiPS. Poinformowała, że do tej pory do rodzin trafiło już prawie 69 mld zł z programu 500 plus.

Rafalska przypomniała, że zmiany wejdą w życie w lipcu tego roku.

Od lipca będzie można składać wnioski online o 500 plus. Od sierpnia także tradycyjnie, papierowo” - powiedziała minister.

Rozszerzenie programu „Rodzina 500 plus” także na pierwsze i jedyne dziecko to jeden z projektów wchodzących w skład tzw. nowej piątki PiS.

Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych - 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Centrum Informacyjne Rządu zaznaczyło w komunikacie, że program ten znacząco poprawił sytuację materialną rodzin - w latach 2015-2017 skrajne ubóstwo wśród dzieci zmniejszyło się niemal o połowę: z 9,0 do 4,7 proc. Wskazano też, że zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzieci spadało w naszym kraju najszybciej wśród wszystkich państw Unii Europejskiej.

Przeciętne miesięczne wsparcie na dziecko w rodzinie wzrosło ze 148 zł (2015 r.) do 690 zł (2017 r.). Program - znacznie poprawiając sytuację materialną rodzin - realnie je wzmocnił - oraz w wielu przypadkach przywrócił im godność - podkreślono w komunikacie.

Po rozszerzeniu programu 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo do świadczenia będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia).

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin - liczony od dnia urodzenia dziecka - na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje - co do zasady - od miesiąca, w którym złożono wniosek.

CIR Projekt umożliwi także przyznanie - z zachowaniem ciągłości - świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć „swój” wniosek o świadczenie.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej - od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej - od 1 lipca 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Wnioski będzie można składać w sposób tradycyjny (osobiście w urzędzie lub na poczcie) i elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

W komunikacie CIR wskazano, że od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu uruchomienia programu przeznaczono na niego ok. 70 mld zł (stan na marzec 2019 r.). Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Szacuje się, że po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci. Po zmianach w 2019 r. na program trzeba będzie przeznaczyć ok. 31 mld zł, a w 2020 r. - ok. 41 mld zł.

Jak podkreślono w komunikacie CIR program stał się systemowym elementem polityki prorodzinnej państwa (w 2015 r. wydatki z budżetu państwa na rzecz rodzin wyniosły 1,78 proc. PKB, w 2017 r. - było to 3,11 proc. PKB, czyli wzrosły o 75 proc.). Objęcie wszystkich dzieci świadczeniami z programu „Rodzina 500 plus” spowoduje wzrost wydatków z budżetu państwa na rzecz rodzin do ok. 4 proc. PKB. Będzie to wzrost o 125 proc. wskaźnika udziału wydatków na politykę rodzinną w PKB w porównaniu z wydatkami w 2015 r.

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

