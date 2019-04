Premier Mateusz Morawiecki rozegrał na Stadionie Narodowym w Warszawie mecz w ping-ponga z amerykańskim dziennikarzem Peterem Greenbergiem. To niecodzienne spotkanie to promocja poświęconego Polsce filmu z serii „The Royal Tour” – cyklu filmów dokumentalnych, przedstawiających historię, kulturę i przyrodę najciekawszych państw świata, informuje portal tvpinfo

