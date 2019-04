Tak promuje się Polskę! Morawiecki w FOX Business

Jesteśmy jak dolina krzemowa Unii Europejskiej. – Doprawdy? – Tak, w niedawnych globalny zawodach w programowaniu grupowym dwie drużyny naszych programistów znalazły się w pierwszej szóstce najlepszych drużyn na świecie, pokonując wiele amerykańskich drużyn uniwersyteckich - powiedział premier Mateusz Morawiecki, w ekskluzywnym wywiadzie dla telewizji Fox Business

Jak podkreślał prowadzący wywiad dziennikarz telewizji Fox, premier Morawiecki rozmawiał z Elonem Muskiem na temat otwarcia fabryki w Polsce. Dziennikarz pytał premiera jakimi ulgami podatkowymi go zachęcał

Prezenter Fox Business dopytywał, czym szczególnie zachęcał premier, czego nie mogą oferować inne kraje, a co jest spójne z zasadami unijnymi.

W dalszej części premier podkreślał, że płacimy na NATO, gdy Niemcy nie chcą oraz jesteśmy żywo zainteresowani zwiększaniem naszych zakupów gazu LNG od Amerykanów.

Niektórzy mówią, że jest pan Donaldem Trumpem Europy Środkowej, co pan na to? - Jeśli ktoś robi to, w co wierzy, jak prezydent Trump, to nie mam nic przeciwko takiemu porównaniu - oznajmił premier.