Pracownicy Biedronki dostaną 2100 zł brutto nagrody

Prawie 45 tysięcy pracowników sieci Biedronka otrzyma specjalną nagrodę roczną w wysokości 2100 zł brutto, o 100 zł więcej niż w ubiegłym roku, podał właściciel sieci Jeronimo Martins. To bonus za wkład w osiągnięcie celów rocznych firmy w 2018 roku.

W poczuciu dobrze zrealizowanego zadania, chcemy docenić wysiłek i zaangażowanie tych, którzy są siłą napędową naszego biznesu i którzy codziennie pracują na to, co udało nam się wspólnie osiągnąć w Polsce. Jesteśmy Grupą, która co roku stawia sobie ambitne cele, dąży do ciągłego rozwoju i usprawnia swoje funkcjonowanie każdego dnia. Liczę na to, że 2019 będzie kolejnym wyjątkowym rokiem, z którego wszyscy będziemy dumni” - powiedział prezes i CEO Grupy Jeronimo Martins, Pedro Soares dos Santos, cytowany w komunikacie.

Nagroda specjalna jest przeznaczona dla osób zatrudnionych w JMP na stanowiskach niemenedżerskich, na podstawie umowy o pracę, najpóźniej od 3 kwietnia 2018 r. i trafi przede wszystkim do pracowników sklepów oraz centrów dystrybucyjnych. Warunkiem jej otrzymania jest także dobra ocena pracy za ubiegły rok – co najmniej na poziomie zgodnym z oczekiwaniami, brak dłuższych absencji, trwających powyżej 180 dni łącznie, a także brak nieusprawiedliwionych nieobecności w 2018 roku. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze, które spełniły warunki przyznania nagrody, otrzymają jej proporcjonalną część adekwatną do wymiaru etatu, podano także.

Szczególnie docenieni w procesie nagradzania za dobre wyniki w 2018 roku są kierownicy sklepów. Ponad dwa tysiące kierowników sklepów Biedronka z całej Polski, a więc niemal 75% osób na tym stanowisku, którzy spełniają pozostałe warunki, zostanie docenionych za realizację planu rocznego i osiągnięcie dobrych wyników sprzedaży nagrodą specjalną w podwójnej wysokości, a więc kwotą 4200 zł brutto - czytamy dalej.

Aktualnie w Jeronimo Martins Polska na umowę o pracę zatrudnionych jest ponad 67 tys. osób. (w 2018 r. przybyło ok. 2 tys. osób).

Pakiet świadczeń pozapłacowych w Biedronce obecnie obejmuje 19 programów, wśród nich są m.in. zasilenia kart przedpłaconych dwa razy w roku (blisko 64 tys. pracowników otrzymało je przed świętami Bożego Narodzenia w 2018 r.), coroczny pakiet bezpłatnych badań medycznych, paczki z okazji świąt dla pracowników i ich rodzin (ponad 141 tys. paczek w 2018 r.), wyprawki dla noworodków (ponad 3,2 tys. wydanych paczek w 2018 r.) i pierwszoklasistów (4 tys. paczek w 2018 r.), będących dziećmi pracowników Biedronki, program bezzwrotnych zapomóg dla osób w trudnej sytuacji materialnej, wsparcie dla niepełnosprawnych dzieci pracowników Biedronki czy program „Wracaj do Zdrowia” skierowany do osób, w przypadku których długotrwała poważna choroba zagrażająca życiu wiąże się z pogorszeniem ich sytuacji finansowej.

Jeronimo Martins informował wcześniej, że całkowita sprzedaż Biedronki wzrosła o 5,6% do 11 691 mln euro (o 5,8% w złotych) w 2018 r., przy czym wzrost w porównywalnych sklepach (like-for-like, LFL) wyniósł 2,7%; wpływ zakazu handlu w niedziele oszacowano na 1,3 pkt proc. Biedronka odnotowała 850 mln euro zysku EBITDA w 2018 r., co oznacza wzrost o 5,6% r/r (przy stałym kursie wymiany: o 5,8% r/r).

Na koniec 2018 roku sieć Biedronka liczyła 2 900 sklepów, tj. o 77 więcej niż rok wcześniej. Powierzchnia sklepów wzrosła do 1,93 mln m2 z 1,85 mln m2 na koniec 2017 r.

SzSz(ISBnews)