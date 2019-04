Kolejny lokal McDonald's

W budowanym na warszawskiej Woli kompleksie wieżowców The Warsaw HUB powstanie restauracja McDonald’s. Będzie to pierwszy lokal tej sieci w nowym centrum biznesowym Warszawy.

Nowy McDonald’s znajdzie się w pasażu handlowo-usługowym zlokalizowanym na poziomie -1 kompleksu biznesowego The Warsaw HUB, w sąsiedztwie podziemnego przejścia łączącego wieżowce ze stacją metra Rondo Daszyńskiego. Restauracja wraz z kawiarnią McCafé zajmie w sumie 390 mkw. powierzchni. Umowa najmu pomiędzy deweloperem, firmą Ghelamco, a McDonald’s Polska została już podpisana.

– W trakcie projektowania The Warsaw HUB od początku przyświecało nam założenie, aby stał się on ogólnodostępnym obiektem odpowiadającym na potrzeby zarówno najemców, jak i mieszkańców Warszawy. Restauracja McDonald’s jest kolejnym krokiem przybliżającym nas do tego celu. Będzie to pierwszy lokal tej popularnej sieci w centrum biznesowym na Woli, który jeszcze bardziej podniesie atrakcyjność okolicy – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

– Warszawa to tętniąca życiem, dynamicznie rozwijająca się aglomeracja. Nasza sieć liczy tu już ponad 50 lokali. Wciąż jednak rośniemy wraz z miastem, czego najlepszym przykładem jest inwestycja we współpracy z Ghelamco. McDonald’s jest marką otwartą na wszystkich. Odwiedzają nas osoby zainteresowane szybkim posiłkiem „w biegu” i takie, które chcą odpocząć lub spotkać się przy kawie, amatorzy „latte na sojowym” i miłośnicy solidnego burgera z frytkami. Cieszymy się, że będziemy mogli zaoferować nasze usługi osobom korzystającym z The Warsaw HUB. Wierzymy, że będzie to jedno z tych miejsc, w których bije puls stolicy – mówi Dominik Szulowski, menadżer ds. korporacyjnych McDonald’s Polska.

McDonald’s to nie pierwsza popularna i ceniona przez Polaków marka, która zagości w kompleksie The Warsaw HUB. W ubiegłym roku do grona najemców dołączyli również m.in. sieć drogerii Rossmann, supermarket Biedronka czy klub fitness Zdrofit.

– Wejście McDonald’s do The Warsaw HUB to bardzo dobra wiadomość zarówno dla przyszłych pracowników kompleksu, jak i mieszkańców tej okolicy. Ta bardzo popularna sieć restauracji ulokuje się na poziomie handlowym kompleksu, skomunikowanym z drugą linia metra, i dołączy do szeregu najemców gastronomicznych, tworząc zróżnicowaną ofertę restauracyjną i kawiarnianą – dodaje Mariusz Czerwiak, dyrektor w Dziale Wynajmu Powierzchni Handlowych w firmie JLL, która pełni funkcję agenta wyłącznego ds. komercjalizacji obiektu.

O The Warsaw HUB

The Warsaw HUB to nowoczesny, wielofunkcyjny kompleks wieżowców, który powstaje w najdynamiczniej rozwijającej się części Warszawy, przy rondzie Daszyńskiego na Woli. Będzie się składał z trzech budynków: 86-metrowego obiektu hotelowego oraz dwóch 130-metrowych wież biurowych, które połączy wspólne pięciokondygnacyjne podium.

The Warsaw HUB jest najbardziej innowacyjnym projektem realizowanym obecnie przez Ghelamco Poland, wychodzącym daleko poza ramy zwykłego kompleksu biurowców. Charakter inwestycji opiera się na idei huba, czyli wielkiego węzła komunikacyjnego i funkcjonalnego. Kompleks połączy w sobie wszystkie funkcje niezbędne do działania nowoczesnego biznesu. Na powierzchni 113 tys. mkw. znajdą się najwyższej klasy przestrzenie biurowe, centrum konferencyjne, hotele, powierzchnie handlowo-usługowe, klub fitness, przestrzeń coworkingowa oraz centrum współpracy startupów i korporacji – The Heart Warsaw.

Inwestycja zaoferuje swoim przyszłym najemcom liczne nowoczesne rozwiązania – m.in. dostęp do budynku i nawigację za pomocą smartfonu, system rozpoznawania samochodów w podziemnym parkingu czy stacje do ładowania pojazdów elektrycznych.

Ghelamco/ as/