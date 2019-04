Totalizator Sportowy umacnia się w e-sporcie

LOTTO Puchar Zdobywców Pucharów w Counter-Strike: Global Offensive, w którym zobaczymy topowe polskie zespoły jak AGO Esports czy devils.one jest kolejnym krokiem Totalizatora Sportowego w świecie elektronicznej rozrywki. Co więcej, spółka zapowiada specjalną konferencję prasową dotyczącą przyszłości marki LOTTO w branży sportów elektronicznych.

Należąca do spółki marka LOTTO została partnerem Game Jam Square – imprezy skierowanej do miłośników Game Dev’u, na której odbędzie się prawdziwy e-sportowy hit tej wiosny w Polsce – turniej LOTTO Puchar Zdobywców Pucharów w Counter-Strike: Global Offensive. Zmagania będą transmitowane na żywo w internecie, a do udziału w zawodach zaproszono cztery najlepsze polskie drużyny.

Dwie z nich to zwycięzcy kluczowych krajowych lig: Polskiej Ligi Esportowej (AGO Esports) oraz EMP (devils.one). Trzecie zaproszenie przeznaczono dla zwycięzcy GG League, czyli x-kom team. Czwarta drużyna otrzyma dziką kartę na podstawie wyróżniania się w rozgrywkach na przestrzeni ostatniego roku.

Co więcej, właściciel marki LOTTO szykuje dla fanów elektronicznej rozrywki niespodziankę, która zostanie ogłoszona w trakcie konferencji prasowej w sobotę 27 kwietnia i będzie dotyczyła kontynuacji zaangażowania marki w polski e-sport.

Informacja nie bez przypadku zostanie ogłoszona na warszawskim Torze Wyścigów Konnych na Służewcu. To jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów na świecie, który od 2008 roku dzierżawi i rewitalizuje Totalizator Sportowy. Czego możemy się spodziewać? Dowiemy się już podczas Game Jam Square.

Totalizator Sportowy w e-sporcie? Branża ma się z czego cieszyć!

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, od wielu lat jest największym mecenasem polskiego sportu. Spółka wspiera jego rozwój na kilku poziomach, m.in. poprzez przekazywanie środków z dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych. Od 1994 roku było to ponad 12 mld złotych!

Spółka, także poprzez środki własne, wspiera wybrane organizacje, kluby oraz wydarzenia sportowe – Ekstraklasa, Polska Liga Koszykówki, Tour de Pologne czy sponsoring Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej, który trwa już od 25 lat – to tylko kilka z wielu inicjatyw Totalizatora Sportowego.

Inwestować w e-sport, to jak trafić “szóstkę”

Po wielu latach wspierania przez Totalizator Sportowy rozwoju polskiego sportu przyszedł czas na e-sport. Ogłoszenie w lutym przez właściciela marki LOTTO wejścia w branżę sportów elektronicznych można traktować jako rozpoczęcie przełomowego okresu dla miłośników wirtualnej rozrywki. Decyzja o zaangażowaniu w e-sport jest efektem zmian, które aktualnie przechodzi spółka.

Rozwój firmy motywuje szeroko rozumiana digitalizacja, którą możemy zaobserwować poprzez m.in. od niedawna istniejącą na polskim rynku możliwość grania online w najpopularniejsze gry LOTTO oraz uruchomienie przez spółkę pierwszego legalnego internetowego kasyna. Już w lutym mieliśmy okazję obserwować pierwsze inwestycje Totalizatora Sportowego w branżę sportów elektronicznych. Wówczas marka LOTTO została partnerem wszystkich transmisji z turniejów organizowanych przez ESL: ESL One, ESL Pro League oraz z marcowego Intel Extreme Masters 2019.

