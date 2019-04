Małe sklepy mocno zwiększyły sprzedaż

Wartość sprzedaży sklepów małoformatowych w marcu br. wzrosła o 4 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym - o 16 proc., wynika z danych Centrum Monitorowania Rynku.

Jak wynika z danych CMR i PIH, w marcu 2019 r. liczba transakcji w sklepach małoformatowych do 300 m2 była o prawie 17 proc. wyższa niż w lutym, co przełożyło się na wzrost obrotów w tym kanale o nieco ponad 16 proc.. W porównaniu marcem 2018 r. zarówno liczba transakcji, jak i wartość sprzedaży wzrosły o około 4 proc. - czytamy w komunikacie.

Powodem tak wysokich wzrostów są m.in. większa liczba dni, ale także lepsza pogoda.

Wysokie wzrosty w ujęciu miesięcznym w marcu wynikają zwykle nie tylko z większej niż w lutym liczby dni, ale też wyższych temperatur i związanego z nimi startu sezonu na piwo i lody. To właśnie w marcu w sklepach małoformatowych półka z piwem zaczyna się poszerzać (przybywa na niej głównie piw smakowych i radlerów, pojawiają się też nowości z oferty browarów), a zamrażarki powoli zapełniają się lodami impulsowymi. W marcu 2019 r. klienci sklepów małoformatowych mogli wybierać średnio spośród 78 wariantów piw, choć jeszcze w styczniu ich wybór ograniczał się średnio do 71 wariantów. Oferta lodów impulsowych poszerzyła się z 11 wariantów w styczniu do 20 w marcu (można się spodziewać, że w szczycie sezonu będzie to około 40 wariantów). Kilka ciepłych dni (szczególnie w weekendy) przełożyło się na wyższą - nie tylko w porównaniu lutym br., ale również z zeszłorocznym marcem - sprzedaż piwa, napojów, a także lodów - podano również. Czytaj też Duże sieci nie zyskują na zakazie handlu