Sędziowie znowu oburzeni

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach wyraziło w przyjętej uchwale „najwyższe oburzenie” słowami premiera Mateusza Morawieckiego na temat polskiego wymiaru sprawiedliwości, wygłoszonymi w połowie kwietnia podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych.

W opinii kolegium, premier posłużył się kłamstwem i pomówieniami dla osiągnięcia doraźnych celów politycznych. Jak poinformował w sobotę PAP rzecznik SA Robert Kirejew, kolegium przyjęło uchwałę w tej sprawie jednogłośnie na ostatnim posiedzeniu.

W związku z wypowiedziami Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, udzielonymi amerykańskim mediom o polskim wymiarze sprawiedliwości i o sprawujących go sędziach, Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach wyraża swe najwyższe oburzenie - napisano w uchwale. - Kolegium zwraca uwagę na to, że nie jest to pierwszy przypadek posługiwania się przez premiera Mateusza Morawieckiego kłamstwem oraz pomówieniami dla osiągania doraźnych celów politycznych i dla zdobycia poklasku osób utożsamiających się z aktualną władzą wykonawczą - dodali przedstawiciele kolegium.