Lotto partnerem Polskiej Ligi Esportowej

Podczas Game Jam Square Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego – właściciela marki Lotto – oraz organizatorzy Polskiej Ligi Esportowej ogłosili rozpoczęcie współpracy na cały rok 2019. To krok w realizacji misji wspierania rozwoju polskiego e-sportu, a w szczególności młodych talentów.

Informacja o wsparciu przez największego mecenasa polskiego sportu została ogłoszona podczas Game Jam Square, wydarzenia organizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i ARP Games, na którym był obecny również premier Ministrów Mateusz Morawiecki. W trakcie Game Jam Square przedstawiciele ARP Games ogłosili również start 5 edycji programu akceleracyjnego dla deweloperów gier komputerowych, mającego na celu wsparcie obiecujących twórców.

To moje kolejne spotkanie z branżą gamingową i jestem pełen podziwu dla tego, co kreatywne zespoły programistów potrafią wymyślić. Jesteśmy obecnie w fazie wzrostowej, jeśli chodzi o branżę gier komputerowych. Staramy się jako rząd wspierać w różne możliwe sposoby tego typu zagadnienia jak imprezy gamingowe, e-sportowe, hackatony czy wydarzenia takie jak Game Jam Square. To wspaniały sposób na promocję kultury oraz wspaniałej polskiej historii. To, co było pięknego wśród zespołów, z którymi miałem rozmawiać to interdyscyplinarność. W czym my mamy przegonić zachód, jeśli nie w branży gamingowej, czy e-sportowej, która łączy w przepiękny sposób sport z relaksem, rozrywkę z kulturą, ale również Polskę z zagranicą. Jestem bardzo wdzięczy tym wszystkim młodym ludziom i pasjonatom, że budują kreatywną branżę przyszłości – powiedział Mateusz Morawiecki.