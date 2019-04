Lotto wchodzi w esport

27 kwietnia, podczas konferencji prasowej na Game Jam Square, Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego – właściciela marki LOTTO – oraz organizatorzy Polskiej Ligi Esportowej ogłosili rozpoczęcie współpracy na cały rok 2019. To krok w realizacji misji wspierania rozwoju polskiego e-sportu, a w szczególności młodych talentów.

– Wejście Totalizatora Sportowego i marki LOTTO w Polską Ligę Esportową oraz wszystkie inne inicjatywy spółki związane z polskim gamingiem są najlepszym dowodem na to, że patrzymy na współpracę ze środowiskiem e-sportowym jako działanie długofalowe, mając oczywiście na uwadze standardy bezpiecznej i odpowiedzialnej rozrywki. Nasze zainteresowanie rynkiem gamingowym, to między innymi efekt kolejnej dynamicznej fazy rozwoju jaką przechodzi spółka w ostatnim czasie. Od niedawna bowiem na polskim rynku istnieje możliwość grania online w najpopularniejsze gry LOTTO. Jesteśmy największym mecenasem polskiego sportu, chcemy być także postrzegani przez graczy jako największy mecenas polskiego e-sportu – powiedział Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

Informacja o wsparciu przez największego mecenasa polskiego sportu została ogłoszona podczas Game Jam Square, wydarzenia organizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i ARP Games, na którym był obecny również Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W trakcie Game Jam Square przedstawiciele ARP Games ogłosili również start 5 edycji programu akceleracyjnego dla deweloperów gier komputerowych, mającego na celu wsparcie obiecujących twórców.

– To moje kolejne spotkanie z branżą gamingową i jestem pełen podziwu dla tego, co kreatywne zespoły programistów potrafią wymyślić. Jesteśmy obecnie w fazie wzrostowej, jeśli chodzi o branżę gier komputerowych. Staramy się jako rząd wspierać w różne możliwe sposoby tego typu zagadnienia jak imprezy gamingowe, e-sportowe, hackatony czy wydarzenia takie jak Game Jam Square. To wspaniały sposób na promocję kultury oraz wspaniałej polskiej historii. To, co było pięknego wśród zespołów, z którymi miałem rozmawiać to interdyscyplinarność. W czym my mamy przegonić zachód, jeśli nie w branży gamingowej, czy e-sportowej, która łączy w przepiękny sposób sport z relaksem, rozrywkę z kulturą, ale również Polskę z zagranicą. Jestem bardzo wdzięczy tym wszystkim młodym ludziom i pasjonatom, że budują kreatywną branżę przyszłości – powiedział Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów.

Marka LOTTO została partnerem tytularnym Dywizji Profesjonalnej, a co za tym idzie, również jednym z podmiotów wspierających Polską Ligę Esportową. Współpraca została ogłoszona na cały rok 2019, w trakcie którego zostaną rozegrane aż dwa sezony rozgrywek ligowych.

– Podjęcie współpracy przez właściciela marki LOTTO oraz Polską Ligę Esportową to ogromna szansa dla wszystkich zawodników Dywizji Profesjonalnej. Partnerstwo pozwoli na zorganizowanej rozgrywek na jeszcze wyższym poziomie. Wspólnie z Totalizatorem Sportowym chcemy dać szansę młodym, utalentowanym e-sportowcom na zaistnienie w branży sportów elektronicznych, a dzięki podjęciu współpracy, ten cel będzie o wiele łatwiejszy do osiągnięcia – komentuje Lena Bortko, Product Manager Polskiej Ligi Esportowej.

Totalizator Sportowy od wielu lat jest największym mecenasem polskiego sportu. Spółka wspiera jego rozwój na kilku poziomach, m.in. poprzez przekazywanie środków z dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych. Od 1994 roku było to ponad 12 mld złotych.

Już w lutym marka LOTTO została partnerem wszystkich transmisji z turniejów organizowanych przez ESL: ESL One, ESL Pro League oraz z marcowego Intel Extreme Masters 2019.

Totalizator Sportowy/ as/