Niemiecki koncern wykorzystywał rolników

Niemiecki koncern Sudzucker zobowiązał się do zmiany stosowanych praktyk wobec polskich plantatorów buraków cukrowych. Chodzi o sposób ustalania ceny za buraki, jak i termin płatności za ich dostawę - poinformował w poniedziałek dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy Piotr Adamczewski.

Jak wyjaśnił Adamczewski, po „uwolnieniu” cen na buraki cukrowe (po wprowadzeniu unijnej reformy na rynku cukru), rolnicy skarżyli się na ceny, jakie płaci im koncern za dostarczane buraki. Ich cena miała się składać z części gwarantowanej oraz z tzw. dodatkowej. Sposób ustalania był niejasny. Było to o tyle ważne, gdyż istotnie wpływało na rentowność produkcji buraków.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że przedsiębiorca mógł wykorzystywać swoją przewagę negocjacyjną wobec dostawców buraków cukrowych. Urząd wydał decyzję dotyczącą Sudzucker Polska - poinformował dyrektor.

UOKiK nałożył obowiązek na Sudzucker przede wszystkim zwiększenia transparentności kształtowanie ceny - powiedział Adamczewski.

W trakcie postępowania Sudzucker Polska dobrowolnie zobowiązał się do zmiany praktyk. Urząd uznał, że dzięki temu będzie możliwa poprawa sytuacji rolników i szybkie wyeliminowanie niekorzystnych dla nich praktyk.

Sudzucker - to o jeden z czterech producentów cukru w Polsce, działa na południu kraju, gdzie pozostałe spółki cukrownicze nie posiadają swoich zakładów.

W toku negocjacji wzorca umownego przedstawiciele polskich rolników otrzymają dokumenty regulujące kwestie związane z późniejszym wyliczeniem ceny. Co równie istotne, będą mogli uczestniczyć w posiedzeniach wspólnej komisji niemieckich plantatorów i koncernu. Oznacza to, że będą brali bezpośrednio udział w weryfikacji wyliczeń cenowych spółki - poinformował dyrektor.

Ponadto spółka znacząco skróci termin płatności. W przypadku dostarczenia buraków do końca danego miesiąca, Sudzucker Polska zapłaci cenę gwarantowaną do 10 dnia kolejnego miesiąca. Jeżeli rolnik przywiezie warzywo po 1 stycznia wówczas otrzyma należność w ciągu 14 dni od zakończenia kampanii cukrowniczej, czyli w okolicach połowy lutego. Oznacza to, że plantatorzy będą czekali na pieniądze od 10 do ok. 40 dni - dodał Adamczewski.

SzSz (PAP)