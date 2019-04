System rejestracji firm tytoniowych gotowy

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW), w odniesieniu do informacji przekazanej przez Polską Izbę Handlu (PIH), oświadcza, że system do rejestracji podmiotów produkujących i dystrybuujących wyroby tytoniowe jest gotowy do uruchomienia i przeszedł pozytywnie testy bezpieczeństwa i testy wydajnościowe.

PWPW od początku projektu pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Finansów i Polską Izbą Handlu, a także branżą tytoniową, w efekcie czego - zgodnie z oczekiwaniami branży - opracowała najkrótszy w Europie identyfikator odpowiedni dla najszybszych maszyn znajdujących się w polskich fabrykach - czytamy w oświadczeniu.

Niemniej jednak uruchomienie systemu uzależnione jest od przygotowania, ogłoszenia i wdrożenia wymagań specyfikacyjnych przez firmę Dentsu Aegis Network Switzerland AG’ - routera, czyli integratora danych na poziomie całej Unii Europejskiej, wybranego przez Komisję Europejską. Uruchomienie systemu bez ostatecznej specyfikacji mogłoby bowiem w konsekwencji prowadzić do sytuacji, w której użytkownicy końcowi - a w przypadku polskiego rynku to ok. 110 tys. podmiotów - musieliby wprowadzać dane ponownie i/lub je poprawiać, podano również.

Firma Dentsu Aegis Network Switzerland AG’ zobowiązała się do wdrożenia ostatecznych wymagań do 10 maja. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zapewnia, że w przypadku wywiązania się przez Dentsu Aegis Network Switzerland AG’ z powyższych uruchomienie systemu dla polskiego rynku nastąpi w zakładanym w projekcie terminie.

Warto podkreślić, że do 20 maja 2019 r. producenci wyrobów tytoniowych produkować będą wyroby tytoniowe nieoznakowane kodami, które mogą być w obrocie przez cały kolejny rok. Ponadto data ta jest jedynie początkiem obowiązywania prawa w tym aspekcie, a nie datą końcową rejestracji. Tym samym handel wyrobami tytoniowymi w Polsce nie jest zagrożony - podsumowano.

26 kwietnia Polska Izba Handlu (PIH) podała, że jeżeli ponad 100 tys. hurtowni i sklepów do 20 maja br. nie zarejestruje się w systemie śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych przygotowywanym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW), to mogą zostać wykluczone z handlu wyrobami tytoniowymi.

(ISBnews)SzSz