Jest nas o 22 tysiące mniej

W końcu czerwca br. było nas Polaków ok. 38 mln. 457 tys. osób. To o ok. 21 tys. mniej niż na koniec 2014 r. i 27 tys. mniej w skali roku - podał Główny Urząd Statystyczny. W minionym półroczu rzadziej braliśmy śluby, za to częściej się rozwodziliśmy.