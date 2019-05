Co znajduje się w Deklaracji Warszawskiej?

W środę na Zamku Królewskim w Warszawie spotkali się szefowie rządów i przedstawicieli krajów, które od 2004 r. weszły do UE Uczestnicy szczytu Together for Europe - High Level Summit podpisali Deklarację Warszawską.

Rządy wszystkich państw członkowskich muszą uczestniczyć w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, na takiej samej zasadzie oraz w duchu lojalnej współpracy i jedności - głosi deklaracja podpisana w środę przez uczestników szczytu Together for Europe - High Level Summit.

Poza premierem Mateuszem Morawieckim, w spotkaniu uczestniczyli też premierzy: Bułgarii - Bojko Borisow, Chorwacji - Andrej Plenković, Czech - Andrej Babisz, Estonii - Juri Ratas, Litwy - Saulius Skvernelis, Malty - Joseph Muscat, Rumunii - Viorica Dancila oraz Węgier - Viktor Orban.

Ponadto, na szczyt przybyli: przewodniczący Izby Reprezentantów Republiki Cypryjskiej Demetris Sylluris, szef MSZ Łotwy Edgars Rinkeviczs, wicepremier Słowacji Richard Raszi, wicepremier i szef MSZ Słowenii Miro Cerar, a także wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen. Premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z premier Rumunii Vioricą Dancilą (C) w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim

W podpisanej przez polityków „Deklaracji Warszawskiej Dotyczącej Ponownego Zjednoczenia Europy - Nasza Unia, Nasza Przyszłość” podkreślono m.in. że rządy wszystkich państw członkowskich muszą uczestniczyć w procesie decyzyjnym UE na takiej samej zasadzie oraz w duchu lojalnej współpracy i jedności.

Wskazano też, że należy chronić osiągnięcia UE i stosować, takie samo podejście w stosunku do wszystkich państw członkowskich.

„Rozwój wspólnego rynku wymaga dalekowzroczności, ambicji oraz uczciwej konkurencji opartej na jasnych, wyważonych, harmonijnych i przejrzystych zasadach oraz na politycznym zaangażowaniu” - to kolejny punkt deklaracji.

Politycy zaznaczyli, że ważne jest również, aby Unia przeciwstawiała się „rosnącemu protekcjonizmowi na swoim terytorium i poza nim”. „Usunięcie przeszkód blokujących dalszą integrację i stworzenie optymalnych warunków dla współpracy gospodarczej leży w interesie wszystkich państw członkowskich” - uznano.

Uczestnicy szczytu oświadczyli też, że integracja europejska Bałkanów Zachodnich powinna być postrzegana jako proces umacniania Europy i musi pozostać strategicznym celem politycznym UE.

W deklaracji zaznaczono również, że należy „unikać niepotrzebnych kontroli na granicach wewnętrznych, przywrócić prawidłowe funkcjonowanie strefy Schengen i stworzyć przyjazny polityczny klimat dla jej rozszerzania”.

Sygnatariusze deklaracji wskazali również na potrzebę wznowienia procesu nadrabiania zaległości, który został przerwany na skutek kryzysu finansowego i gospodarczego; i uczynienia go wspólnym priorytetem.

W deklaracji oceniono, że działania mające na celu zatarcie różnicy w rozwoju innowacyjności wewnątrz UE powinny być wsparte środkami z budżetu Unii.

W dokumencie znalazło się też odniesienie do brexitu. „Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE przyniesie nową polityczną i instytucjonalną rzeczywistość również w Radzie. Rada Europejska powinna zachować swoją kluczową rolę przy powoływaniu składu nowej Komisji i przy określaniu, w drodze konsensusu, nowych politycznych kierunków i priorytetów na przyszłość w UE” - czytamy w deklaracji .

PAP, sek