Nietypowa przygoda

Twórcy „The Occupation” mieli wielkie ambicje - stworzyć grę która z jednej strony opowiadałaby ciekawą i nie stroniącą od kontrowersji historię, z drugiej zaprezentować ją we współczesnej formie. Czy zamiar się powiódł? Owszem ale są też pewne problemy.

Akcja „The Occupation” rozgrywa się w Wielkiej Brytanii w latach 80-tych. Mamy do czynienia z zamachem bombowym w którym zginął mąż jednej z grywalnych postaci. Naszym celem jest rozwikłanie zagadki zamachu, jednak w dalszej części gry fabuła komplikuje się znacząco a sama historia jest głębsza i ambitniejsza, niż pierwotnie może się wydawać. We wczuciu się w akcję pomaga fakt, iż „The Occupation” to tytuł w którym akcję obserwujemy z perspektywy pierwszoosobowej - sprzyja to nie tylko immersji ale czyni tę historię prawdziwie osobistą dla gracza tak jak jest dla postaci.

Rozgrywka nawiązuje w czystej postaci do gier przygodowych z lat 90-tych. Różnica jest jedynie właśnie w zmianie perspektywy - rozwiązywanie zagadek, rozmowy, przeglądanie wskazówek i wreszcie zwiedzanie kolejnych lokacji - wszystko to odbywa się w sposób naturalny i raczej nie napotykamy na przeszkody czy blokujące nas bariery.

Niestety gra ma pewne wady. Niepotrzebny kompletnie jest system skradania, wprowadzony chyba tylko po to by gra nie była po prostu kolejną przygodówką którą pokonujemy w dwie, trzy godziny. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku grafiki - twórcy chyba nie mogli się zdecydować czy chcą zaprezentować oprawę najwyższej jakości czy też pójść w kierunku bardziej komiksowej oprawy, bliskiej temu co pokazano w serii „Dishonored” albo „Prey”. W efekcie otrzymujemy oprawę dość dziwaczną, ani ładną ani brzydką, stojącą w rozkroku między realizmem a artyzmem.

„The Occupation” to ciekawa produkcja - mało jest bowiem gier przygodowych dostępnych na konsole. Choć gra wygląda nietypowo i jest dość krótka, to prezentuje jednak ciekawą historię i nie boi się sięgnąć po kontrowersyjne tematy, nie popadając jednak w prowokacje lecz czyniąc to z delikatnością i mądrością. Warto sięgnąć, szczególnie jeśli na konsoli szuka się czegoś innego niż szybka akcja i przemoc.

The Occupation

producent: White Paper Games

wydawca: Humble Bundle

wydawca PL: Cenega

Wymagania sprzętowe:

Minimalne:

Intel Dual Core 2.2 GHz, 4 GB RAM, karta grafiki 1 GB GeForce GTX 460 lub lepsza, 7 GB HDD, Windows 7

Zalecane:

Intel Quad Core 2.6 GHz, 8 GB RAM, karta grafiki 2 GB GeForce GTX 560 lub lepsza, 7 GB HDD, Windows 7/8/10