Firma na emeryturze? To się opłaca!

Jak wynika z najnowszych informacji ZUS, seniorzy będący na emeryturze chętnie dorabiają. Aktywnie uczestniczą w życiu zawodowym, a wiek często nie jest już przeszkodą. Własna firma na emeryturze? Zobacz czy to się opłaca, jakie składki są obowiązkowe oraz co warto wiedzieć o prowadzeniu działalności i statusie emeryta

Firma na emeryturze to coraz częstszy sposób na zwiększenie miesięcznych dochodów. Własna firma nie ma wpływu na wysokość pobieranej emerytury, co zachęca przedsiębiorczych seniorów do zakładania własnej działalności. Wiek emerytalny to w naszym kraju 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Zobacz, jakie składki będziesz płacić i dlaczego firma na emeryturze jest pomysłem korzystnym dla Twojego portfela!

ZUS przychylny emerytom

Masz pomysł na własny biznes bądź będąc już na emeryturze chcesz kontynuować dotychczas prowadzoną działalność? Świetnie! Biorąc pod uwagę składki ZUS, zwyczajnie Ci się to opłaca. Dlaczego? To proste. Pobierając świadczenie emerytalne jesteś zwolniony z większości opłat związanych z ubezpieczeniem społecznym. Opłacasz zaledwie jedną składkę – ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że nie interesują Cię pełne składki ZUS, a obowiązkowa kwota miesięcznego przelewu do ZUS to w tym roku nieco ponad 340 złotych.

Od obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego istnieje wyjątek – nie będziesz go opłacać, jeśli kwota brutto pobieranej emerytury nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia. Co ważne, dodatkowe przychody z tytułu działalności nie mogą przekraczać miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury. Zwolnienie ze składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczy także tych emerytów, którzy pobierając emeryturę niższą od minimalnego wynagrodzenia opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Wcześniej oznacza mniej atrakcyjniej

Przechodząc na emeryturę po osiągnięciu powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego nie masz żadnych limitów, jeśli chodzi o dorabianie. Śmiało możesz prowadzić własną działalność, bądź pracować na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. Prowadzenie własnej działalności utrzymuje się obecnie na drugim miejscu, jeśli chodzi o najczęściej wybierane formy dodatkowego zatrudnienia emerytów.

Wśród pracujących emerytów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce największą grupą są osoby zatrudnione na umowę o pracę, które stanowią 39,2 proc. ogółu. Działalność gospodarczą prowadzi 29,2 proc. a osoby pracujące na umowę zlecenie – 25,8 procent – informuje Anna Szaniawska regionalny rzecznik prasowy ZUS w Małopolsce.

Mniej kolorowo jest, jeśli przejdziesz na wcześniejszą emeryturę i postanowisz założyć własną firmę. W grę wchodzą tutaj bowiem limity, których musisz przestrzegać. Jeśli Twój dochód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia, świadczenie emerytalne będzie zmniejszone. Przy przekroczeniu 130 proc. tejże kwoty, emerytura nie będzie Ci już przysługiwać.

Jak widzisz, aktywni seniorzy pobierający świadczenie emerytalne, mają sporo przywilejów w kwestii prowadzenia własnej działalności. Jeśli należysz więc do grona przedsiębiorczych osób i osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny, śmiało wkraczaj w świat biznesu!

Ewa Czech