Pracodawco, masz kasę fiskalną? Pamiętaj o nowym obowiązku!

W Twojej firmie sprzedaż ewidencjonowana jest przy pomocy kasy fiskalnej? Zatrudniasz przynajmniej jednego pracownika? Koniecznie zapoznaj się z nowym obowiązkiem, jaki nakłada na podatników rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019. Czasu jest niewiele – termin mija z końcem tego miesiąca!

Do końca maja masz czas na wypełnienie nowego obowiązku, wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów. Mowa tutaj o zapoznaniu osób prowadzących ewidencję za pomocą kas rejestrujących z ich obsługą, zasadami wystawiania paragonów fiskalnych oraz skutkami ich nieprzestrzegania.

Niezbędne oświadczenie

Nowy obowiązek nakłada na podatników konieczność odebrania stosownego oświadczenia. Dokument ten musisz odebrać od osób prowadzących w Twojej firmie ewidencję przy pomocy kasy rejestrującej. Co ważne, oświadczenie tego typu składa nie tylko pracownik obsługujący kasę fiskalną, ale i każda inna osoba, która w jakiś sposób, bądź w określonej formie ma styczność z prowadzeniem ewidencji w firmie.

Zasady prowadzenia sprzedaży, zasady wystawiania paragonów oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dotyczących tych zasad – to kwestie, z jakimi muszą zapoznać się Twoi pracownicy.

Wzór oświadczenia oraz wzór informacji dotyczących ewidencji znajdziesz w załączniku do wspominanego już rozporządzenia. Pamiętaj, że sporządzasz dokumenty w dwóch egzemplarzach – jeden dla Ciebie, jako podatnika i jeden dla danego pracownika.

Czasu jest niewiele

Nowe rozporządzenie obowiązuje od 1 maja tego roku, czyli niecałe dwa tygodnie. Czasu na złożenie stosownego oświadczenia również jest niewiele. Ty i pracownicy, których zatrudniasz obecnie mają na to czas zaledwie do końca maja. Co ważne, termin 31 maja 2019 roku obowiązuje tych, których zatrudniłeś przed 1 maja bieżącego roku. A co z osobami, które dopiero masz w planach zatrudnić? Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem ewidencji za pomocą kasy fiskalnej odebrać od nich tego typu dokument.

Jaki jest cel składania tego typu oświadczenia? Jak wskazuje ministerstwo finansów, chodzi tutaj o uświadomienie odpowiedzialności karno-skarbowej za naruszenie obowiązków związanych z ewidencją sprzedaży oraz o zwiększenie świadomości obowiązków i przepisów w tym zakresie.