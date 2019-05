PKP i Chełm podpisały list intencyjny

Polskie Koleje Państwowe S.A. i władze Chełma chcąc rozwijać usługi logistyczne i wzmacniać kolejowy potencjał regionu, w szczególności w zakresie przewozu i przeładunku towarów po linii szerokotorowej, zamierzają powołać spółkę PKP Linia Chełmska Szerokotorowa. Władze Miasta i PKP S.A. podpisały dziś list intencyjny w tej sprawie. W wydarzeniu wzięli udział: Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rafał Weber.

Zapotrzebowanie na surowce i materiały na ziemi lubelskiej stopniowo wzrasta. By stanąć naprzeciw potrzebom należało coś z tym stanem zrobić, dlatego władze miasta Chełma i PKP S.A. podpisały list intencyjny w sprawie powołania spółki PKP Linia Chełmska Szerokotorowa. Pozwoli to nie tylko zwiększać liczbę przewozów surowców po szerokotorowej linii nr 63, lecz także rozpocząć procesy ich (wstępnego, a potem zaawansowanego) przetwórstwa – mówi Beata Mazurek, Wicemarszałek Sejmu RP. Tutaj, na Ziemi Chełmskiej - graniczącej z Ukrainą surowce są najtańsze. Należy to wykorzystać - będzie to praktyczny wymiar polityki PiS w zakresie reindustrializacji Polski, czyli stopniowego przechodzenia przemysłu: od gałęzi kapitałochłonnego do gałęzi „intelektualnie intensywnych”, wymagających dużego zaangażowania nauki i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników. To w ten sposób będziemy tworzyć nowe miejsca pracy w logistyce i przetwórstwie. Efektem będzie rozwój gospodarczy Regionu.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o rozwój gospodarczy wschodniej Polski. Aby przyspieszyć ten rozwój, powstanie PKP Linia Chełmska Szerokotorowa. To dowód na dobrą współpracę Rządu z samorządem. Zależy nam na maksymalnym wykorzystaniu szansy, jakie daje nam Nowy Jedwabny Szlak i transport towarów pomiędzy Azją a Europą, dlatego w Chełmie powstanie terminal przeładunkowy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

PKP Linia Chełmska Szerokotorowa to nowe inwestycje i miejsca w pracy w Chełmie i okolicach. Liczymy na to, że powtórzy sukces PKP LHS (Linii Hutniczej Szerokotorowej) z siedzibą w Zamościu, która od początku swego powstania w 2001 r. rokrocznie generuje zysk – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber

Lokalizacja Chełma daje miastu potencjał do tego, aby w jego regionie mogła działać spółka do przewozu i przeładunku towarów po szerokotorowej linii kolejowej biegnącej od pobliskiej granicy z Ukrainą – mówi Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A. – Zależy nam na wspieraniu rozwoju wschodniej części kraju. W ten sposób PKP S.A. wpisuje się w rządową strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju. Możemy to osiągnąć m.in. dzięki potencjałowi nieruchomości należących do Polskich Kolei Państwowych.

Głównym celem spółki, której powołanie przewiduje list intencyjny, ma być działanie na rzecz rozwoju usług logistycznych na Chełmszczyźnie, również dzięki infrastrukturze szerokotorowej linii kolejowej nr 63 oraz wybudowaniu terminala przeładunkowego. Dokładny zakres działań i ich harmonogram będzie przedmiotem ustaleń zespołu roboczego. PKP S.A. i Miasto Chełm będą dążyć do wzrostu liczby przewożonych towarów, ich przeładunku i logistycznych usług komplementarnych. W ten sposób zwiększy się konkurencyjność transportu kolejowego oraz atrakcyjność miasta i całego regionu, między innymi dla przyszłych inwestorów.

To kolejna bardzo dobra wiadomość dla Chełma. Położenie miasta w sąsiedztwie wschodniej granicy Polski jest niezwykle ważnym atutem. Dzięki współpracy z PKP S.A. potencjał miasta będzie mógł zostać w końcu odpowiednio wykorzystany. Na przestrzeni lat obserwujemy regularny wzrost wymiany handlowej Polski z zagranicą, który pozytywnie wpływa na rozwój naszej gospodarki – mówi Jakub Banaszek, Prezydent Miasta Chełm. - Chełm chce aktywnie wspierać i uczestniczyć w tym rozwoju. Działania, które właśnie podejmujemy temu służą i mam nadzieję będą mocnym impulsem do pozytywnych zmian w naszym mieście. Chełm bowiem jest coraz bardziej widoczny na mapie kolejowych inwestycji. Głęboko wierzę, że nasza współpraca zaowocuje też powstaniem kolejnych nowych miejsc pracy dla mieszkańców oraz przyczyni się do rozkwitu lokalnych przedsiębiorstw.

PKP S.A. zarządza jednym z największych zasobów nieruchomości w Polsce, który obejmuje wiele działek mających walory transportowe, spedycyjne i logistyczne. Szczególnie atrakcyjne tereny znajdują się m.in. w pobliżu kolejowych przejść granicznych na styku torów o szerokości 1435 i 1520 mm. Spółka wytypowała ze swoich zasobów ponad 170 lokalizacji na terenie całego kraju, w których można rozwinąć usługową infrastrukturę logistyczną.