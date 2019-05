Polski odpoczynek od gigantów

Czasem człowiek ma ochotę odpocząć od wielkich produkcji czy gier wymagających masy czasu i chce po prostu zasiąść do czegoś łatwego, szybkiego i dającego frajdę. Z pomocą przychodzą tu Polacy ze studia One More Level prezentują „God’s Trigger”.

Każdy kto grał chwilę w „Hotline Miami” doskonale zorientuje się w temacie - „God’s Trigger” to szybka rozgrywka prezentowana w widoku z góry, w której należy eliminować wrogów szybciej niż ci wyeliminują nas. Jeden cios i nie żyjemy, wracając do początku lub ostatniego punktu zapisu. Proste? Proste. Ale jakże fajne!

A fabule nawet nie ma co wspominać. Jest coś o aniołach i demonach ale wiadomo, że liczy się tylko humor i rozwałka. A tych nie brakuje. Gra od razu wrzuca nas w sam środek boju, powolutku ucząc mechanik, umiejętności i taktyk. Wkrótce to wszystko jesteśmy w stanie w miarę płynnie opanować (mimo początkowych trudności) dzięki czemu wchodzimy w świat bez problemy i kosimy kolejnych wrogów.

A tych nie brakuje, bowiem wzorem „Hotline Miami” każda mapa aż roi się od przeciwników, którzy tylko czekają na to by zepsuć nam dzień. Na szczęście do naszej dyspozycji oddano dwie postaci między którymi możemy się przełączać (lub grać we współpracy lokalnej) i istną masę umiejętności. Tych jest właściwie tak wiele, że trudno mi wskazać czy wszystkie aby na pewno są nam potrzebne i przydatne. Wiele z nich jednak znacząco wpływa na rozgrywkę i robi to w sposób pomysłowy. Pomysłowe są też areny na których rozgrywają się kolejne walki. Graficznie i muzycznie rzecz jest ciekawa, ręcznie rysowane obrazy mieszają się z ładnie zaprojektowanymi poziomami 3D a wszystko to w rytm może nie zapadającej w pamięć ale na pewno fajnej muzyczki. Kluczowy, wspomnę tu jeszcze raz, jest humor którym gra aż kipi. To nie jest poważna rozgrywka ale świetny przerywnik, przy którym mamy się zrelaksować i pośmiać.

Czy polecam „God’s Trigger”? Zdecydowanie tak! Należy jednak pamiętać, że nie jest to wielka produkcja z segmentu AAA lecz tytuł, który ma nam służyć do niczym nieskrępowanej, pełnej żartów zabawy, najlepiej z przyjaciółmi. Pod tym względem jest to znakomita, zabawna produkcja po którą warto sięgnąć.

God’s Trigger

producent: One More Level

wydawca: Techland

wydawca PL: Techland

Wymagania sprzętowe:

Minimalne:

Intel Core i5 2.3 GHz, 4 GB RAM, karta grafiki 2 GB GeForce GTX 560 lub lepsza, 9 GB HDD, Windows 7/8.1/10 64-bit

Zalecane:

Intel Core i7 3.0 GHz, 8 GB RAM, karta grafiki 4 GB GeForce GTX 970 lub lepsza, 9 GB HDD, Windows 10 64-bit