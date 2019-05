CPK: Czas na kolejny etap konsultacji

W lipcu planujemy rozpocząć drugi etap konsultacji strategicznych Centralnego Portu Komunikacyjnego, m.in. z przewoźnikami, zarządcami infrastruktury, firmami handlingowymi, operatorami cargo, firmami spedycyjnymi - powiedział Konrad Majszyk ze spółki CPK.

„W lipcu planujemy rozpocząć drugi etap konsultacji strategicznych Centralnego Portu Komunikacyjnego z przewoźnikami, zarządcami infrastruktury, firmami handlingowymi, operatorami cargo, firmami spedycyjnymi, dostawcami paliw itd.” - powiedział dyrektor komunikacji i PR spółki CPK Konrad Majszyk

Przypomniał, że w połowie kwietnia br. spółka CPK rozpoczęła uzgodnienia strategiczne (Forum Interesariuszy) z partnerami branżowymi, czyli z przewoźnikami, zarządcami infrastruktury, firmami handlingowymi, operatorami cargo, firmami spedycyjnymi, dostawcami paliw. Po pierwszym etapie konsultacji strategicznych spółka otrzymała ponad 400 uwag i propozycji dotyczących infrastruktury planowanego lotniska, m.in. ws. obsługi samolotów, pasażerskiej, bagażowej, cargo, zaplecza technicznego itd.

„W porównaniu z poprzednim etapem w konsultacjach weźmie udział więcej osób. Po pierwsze, zaprosimy więcej podmiotów w ramach poszczególnych kategorii. A po drugie, powiększymy grono partnerów branżowych o kolejne grupy, np. zarządców sieci przesyłowych, dostawców nowych technologii i rozwiązań infrastrukturalnych typu smart” - powiedział Majszyk.

Jak mówi, do konsultacji z partnerami branżowymi spółka CPK przywiązuje dużą wagę. „Zależy nam na tym, żeby CPK spełniał wymagania przyszłych użytkowników, dostawców i partnerów biznesowych. Wychodzimy z założenia, że nie da się wybudować sprawnie działającego lotniska, nie rozmawiając z firmami i nie wsłuchując się w głos tych, którzy będą z niego korzystać, świadczyć dla niego dostawy i usługi. Dlatego w przyszłości konsultacje będą kontynuowane. Każdy z podmiotów uczestniczących w Forum Interesariuszy będzie mógł zadeklarować swoje wymagania i potrzeby dotyczące infrastruktury planowanego lotniska. Dzięki kolejnym etapom konsultacji strategicznych uzyskamy wiedzę niezbędną do zlecenia planu generalnego Portu Lotniczego Solidarność, które planujemy w tym roku” - powiedział.

Przypomniał, że wśród uczestników Forum Interesariuszy CPK znalazły się, m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Poczta Polska, Orlen, LOTOS, PERN, Straż Graniczna, LOT AMS, LS Airport Services, LS Technics, Welcome Airport Services, Krajowa Administracja Skarbowa, Polski Holding Hotelowy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, FedEx, DHL, UPS i TNT Express.

Spółka podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach pokazała definicję portu lotniczego w ramach Programu CPK, czyli wstępny układ elementów infrastruktury Portu Lotniczego Solidarność (części lotniskowej CPK).

Uwzględniono w nim m.in. układy: dróg startowych (dwóch w ramach etapu pierwszego na 45 mln pasażerów rocznie oraz czterech dróg startowych w układzie docelowym, czyli 100 mln pasażerów); dróg kołowania, płyt postojowych, terminali (pasażerskich, cargo i general aviation), a także stację kolejową zintegrowaną z terminalem pasażerskim, oraz parkingi i drogi wewnętrzne. Definicja portu lotniczego uwzględnia też m.in. infrastrukturę utrzymania technicznego, paliwową, odladzania samolotów, Lotniskowej Straży Pożarnej, utrzymania pojazdów, a także energetyczne, gazowe, kanalizacyjne itd.

„Definicja części lotniskowej inwestycji stanowi pierwszy krok w procesie planowania, a później projektowania CPK. Na wstępnym schemacie lotniska uwzględniliśmy dotychczas ponad 60 elementów infrastruktury, które wejdą w jego skład. Następnie model będzie jeszcze modyfikowany w zależności od potrzeb m.in. partnerów branżowych. Co bardzo istotne, definicja będzie jeszcze w przyszłości doprecyzowana m.in. na etapie planu generalnego (masterplanu), który zostanie zlecony jeszcze w tym roku” - powiedział Majszyk.

Spółka zapowiada, że w tym roku powinien zostać wskazany doradca strategiczny, czyli międzynarodowy podmiot z doświadczeniem inwestycyjnym w zakresie projektowania, budowy i zarządzania portami przesiadkowymi. Zadaniem doradcy będzie współpraca ze spółką CPK i jej bieżące wsparcie merytoryczne.

W tym roku CPK zleci też plan generalny, czyli tzw. masterplan: jeden z najważniejszych dokumentów przy planowaniu portów lotniczych, jeszcze bardziej rozbudowany i istotny przy planowaniu inwestycji typu „greenfield”. Przedstawia on prognozowany rozwój portu lotniczego, zwykle na przestrzeni ponad 20 lat. Zawiera m.in.: prognozy ruchu lotniczego, wstępny plan ulokowania infrastruktury, etapowanie budowy, plan organizacji przestrzeni powietrznej, strategię dojazdu do lotniska, strategię zrównoważonego rozwoju i wpływu na społeczności lokalne oraz szczegółowy model biznesowy planowanego lotniska.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości ok. 100 mln ludzi. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

