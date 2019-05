PGNiG rozpoczęło odwiert w Pakistanie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło wiercenie otworu eksploatacyjnego Rehman-6 na złożu Rehman w Pakistanie, podała spółka.

Pakistan to dla nas bardzo perspektywiczny obszar działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Doceniamy tamtejsze regulacje prawne, które sprzyjają zagranicznym przedsiębiorcom, oraz wysoką jakość współpracy z miejscowymi parterami. Zapotrzebowanie pakistańskiej gospodarki na paliwo gazowe będzie rosnąć. Gwarantuje to korzystne warunki sprzedaży gazu, które zachęcają do kolejnych inwestycji w tym kraju. W tym roku planujemy rozpocząć wiercenie czterech otworów oraz włączyć do eksploatacji trzy nowe odwierty, w tym właśnie Rehman-6 - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.