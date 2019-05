Polski odrzutowiec będzie miał autopilota z USA

Twórcy pierwszego polskiego odrzutowca Flaris Lar1 zapowiedzieli, że rozpoczną próby w locie z wersją maszyny doposażoną w technologię FFASR, która współpracując z autopilotem amerykańskiej firmy Genesys Aerosystems ma wypracować nową jakość pilotażu.

Jak napisano w komunikacie, jednosilnikowy odrzutowiec polskiej konstrukcji Flaris Lar1 do tej pory wykonał już 42 starto-lądowania oraz odbył dwa godzinne loty.

Jak podano, próby w locie z wersją samolotu z autopilotem, który będzie się nazywał Flaris Lar1 Male, rozpoczną się za kilka miesięcy.

Naszym celem jest przygotowanie Flarisa tak, aby w niedalekiej przyszłości stał się samolotem opcjonalnie pilotowanym OPV, a pilot pełnił rolę jedynie obserwatora urządzeń pokładowych. Oczywiście zadbaliśmy o to, by nasz odrzutowiec był naturalnie bezpieczny. Chcemy by ostrzegał pilota o zbliżaniu się samolotu do prędkości przeciągnięcia wyraźnym buffetingiem, a charakter ewentualnego przeciągnięcia był bezpieczny - łagodny z pochyleniem samolotu na nos. Nie chcemy by jedynie elektronika decydowała o bezpieczeństwie lotu- powiedział cytowany w komunikacie Rafał Ładziński, dyrektor programowy projektu Flaris.