Osoby z niepełnosprawnością zyskały nowe uprawnienia

Osoby z niepełnosprawnością otrzymały dodatkowe przywileje w dostępie do świadczeń medycznych, problem jednak w tym, że korzysta z nich ledwie niewielki procent uprawnionych.

1 lipca 2018 roku weszły w życie przepisy, które stanowią, że osoby z niepełnosprawnością mogą dostać się bez kolejki do lekarza specjalisty oraz bez skierowania od lekarza z podstawowej opieki zdrowotnej. To samo dotyczy także leczenia szpitalnego, dostępu do leków i opieki rehabilitacyjnej. Okazuje się jednak, że z owych udogodnień korzysta niewielki procent z ponad miliona polskich osób niepełnosprawnych – dorosłych i dzieci. Tymczasem w założeniach rządu i ustawodawcy leżała powszechność tego typu rozwiązań, które miały ułatwić życie osobom i tak już dotkniętych poważnymi wyzwaniami w codziennym życiu z powodu ich niepełnosprawności. Rozwiązania te są oczekiwane przez środowisko, wszak wiele osób z różnymi schorzeniami musi często korzystać z pomocy lekarzy, terapeutów, pielęgniarek i innych pracowników medycznych. Dlaczego więc niewiele osób korzysta z dobrodziejstw ubiegłorocznej ustawy?

Dr n. med. Konstanty Radziwiłł, senator i były minister zdrowia - Możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych bez kolejki to ważne udogodnienie dla osób z ciężkimi niepełnosprawnościami. Stanowią one potencjalną ulgę nie tylko dla nich, ale także dla ich opiekunów. Informacja na ten temat powinna być dostępna w widocznym miejscu w każdej placówce opieki zdrowotnej. Personel medyczny, zwłaszcza lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, powinien przypominać o tym swoim podopiecznym, szczególnie gdy niepełnosprawnych pacjentów kieruje się do innych placówek służby zdrowia.

Zdaniem ekspertów, których opinie potwierdzają sami chorzy i ich rodziny, główny problem wynika z problemów organizacyjnych i finansowych naszej ochrony zdrowia. Dla szpitala czy przychodni specjalistycznej każdy chory, który może i chce skorzystać z ich usług poza kolejnością, stanowi poważny problem, bo trzeba go jakoś „wcisnąć” do kolejki oczekujących bez „wyrzucania” z niej innych pacjentów. Dlatego osoby z niepełnosprawnością lub ich rodzice, opiekunowie są niejednokrotnie zniechęcani do korzystania ze swoich praw lub stawia im się szereg formalnych i biurokratycznych przeszkód. Duża część pacjentów po prostu rezygnuje i staje w normalnej kolejce.

Podobne problemy występują w dostępie do świadczeń rehabilitacyjnych. Zapewne sytuacja byłaby lepsza, gdyby przychodnie nie narzekały na brak lekarzy i fizjoterapeutów oraz terapeutów innych specjalności.

W tym zakresie wiele się jednak już zmieniło - powstały nowe akty prawne, chociażby ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Zwiększa się limity kształcenia studentów w zawodach medycznych, poprawia się dostępność do specjalizacji i warunki płacowe dla młodych lekarzy – zaznacza prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki, Członek Rady Naukowej Fundacji Neuron Plus i wskazuje – w perspektywie czasowej ustawodawcy to szybka ścieżka - w perspektywie pacjenta to lata i trudności w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Trzeba również zauważyć, że z nowych uprawnień nie korzysta duża grupa osób niepełnosprawnych, którzy zwyczajnie słabo orientują się w przepisach, nie mają też siły lub są za mało przebojowi, asertywni, aby upomnieć się o swoje prawa i dla „świętego spokoju” wolą dalej stać w kolejkach najpierw po skierowanie, a potem czekać wiele tygodni na wizytę u specjalisty. Dlatego zdaniem przedstawiciela Fundacji Neuron Plus – Trzeba dotrzeć z informacją do obydwu stron: pacjentów i ich rodzin oraz pracowników służby zdrowia. Informacja dla pacjentów to głównie organizacje pacjenckie: stowarzyszenia i fundacje. Służba zdrowia to przede wszystkim organizacje samorządowe jak „Izby”: lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów czy pielęgniarek i położnych. Samorząd posiada stronę internetową i wydaje miesięczniki, które otrzymuje każdy pracownik służby zdrowia mający czynne prawo wykonywania zawodu. Tam trzeba publikować te informacje i stale o nich przypominać.

